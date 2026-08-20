Los Pumas y Wallabies tiene planteles confirmados para el test match en Jujuy

Los Pumas volverán a concentrarse esta semana para iniciar la preparación de los dos test matches frente a Australia , que se jugarán el sábado 29 de agosto en Jujuy y el sábado 5 de septiembre en Mendoza .

Deportes Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Felipe Contepomi comienza a definir el grupo y una de las principales novedades será el regreso de Franco Molina . El segunda línea, ausente en el último compromiso frente a Sudáfrica, se incorporará en lugar de Franco Carrera. Además, Pablo Matera y Mayco Vivas recién se sumarán a la concentración el jueves por motivos personales, según informó la Unión Argentina de Rugby.

Mientras tanto, Agustín Sarelli y Martín Vaca fueron convocados como invitados para ocupar temporalmente esos lugares. También participará de los entrenamientos Benjamín Ordiz, uno de los backs que tendrá la posibilidad de trabajar junto al seleccionado mayor.

El seleccionado argentino inicia una nueva etapa después de sus últimos compromisos internacionales. En el Nations Championship cayó frente a Escocia por 47-38, venció a Gales 35-21 y perdió contra Inglaterra por 31-24 . A esos resultados se sumó la derrota 17-10 frente a Sudáfrica en un test match internacional.

Los Pumas y Wallabies tiene planteles confirmados para el test match en Jujuy

Ahora, el objetivo inmediato estará puesto en la serie frente a los Wallabies. Después de los encuentros ante Australia, Los Pumas afrontarán el tramo final del Nations Championship, con tres compromisos como visitantes en Europa frente a Irlanda, Italia y Francia.

Australia confirmó sus convocados para viajar a Argentina

Los Wallabies también dieron a conocer el plantel que viajará al país. El entrenador Les Kiss convocó a 34 jugadores, con 19 forwards y 15 backs, para disputar los partidos de Jujuy y Mendoza.

Entre las principales novedades aparecen los regresos de los centros Len Ikitau y Joseph-Aukuso Suaaliison. Ikitau vuelve luego de recuperarse de una lesión en el tobillo, mientras que Suaaliison dejó atrás problemas en los isquiotibiales que le impidieron participar de la última victoria australiana ante Japón.

“La gira por Argentina representa otro desafío difícil para nosotros como nuevo grupo y sabemos que nos exigirá elevarnos a otro nivel mientras seguimos buscando construir y desarrollar nuestro juego”, señaló Kiss.

El pilar Zane Nonggorr quedó descartado por lesión, mientras que Miles Amatosero tampoco será parte de la gira porque debe cumplir dos fechas de suspensión. El plantel australiano se reunirá este sábado en Sydney y viajará un día después rumbo a la Argentina para comenzar la preparación del primer test frente al equipo de Contepomi.