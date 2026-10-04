¿Cómo será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina?

Lionel Messi jugará el martes 6 de octubre ante Benín, desde las 20, en el Estadio Monumental, en el que será su último partido con la camiseta de la Selección Argentina después de 21 años de carrera ininterrumpida con la Albiceleste.
La jornada tendrá distintas actividades preparadas especialmente para acompañar la despedida del capitán.
Fan Fest en Ciudad Universitaria
Desde las 12 y hasta la medianoche funcionará un Fan Fest en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, ubicado a pocos metros del Monumental.
El espacio estará destinado especialmente a quienes no pudieron conseguir entradas para asistir al estadio. Habrá shows musicales, puestos de comida, juegos, experiencias interactivas y participación de influencers y streamers.
Además, se instalará una pantalla gigante para transmitir el partido ante Benín.
Despedida de Lionel Messi.
Una ceremonia especial en el Monumental
Antes del comienzo del encuentro también habrá artistas que participarán de la jornada, aunque sus nombres todavía no fueron anunciados oficialmente.
Una vez terminado el partido, Messi recibirá una plaqueta y una camiseta especial en reconocimiento por su recorrido con la Selección Argentina.
También está previsto un video emotivo en el campo de juego.
Sin embargo, todavía quedan detalles por confirmar. Según la información difundida, la AFA espera la llegada de Messi al país para terminar de definir la ceremonia completa, por lo que en los próximos días se conocería el cronograma oficial.
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