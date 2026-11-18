Nico Paz se convirtió en una de las grandes figuras de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi, y una revelación familiar volvió a ponerlo en el centro de la escena. Fabián Paz, tío del futbolista, contó que Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, se acercó a su sobrino y le habría dedicado una frase que lo dejó profundamente emocionado: “Vos sos el sucesor de mi hijo”.

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La anécdota se conoció después de la goleada por 7 a 0 frente a Costa Rica , en la que Nico Paz marcó dos goles y volvió a destacarse con la camiseta albiceleste.

En diálogo con Radio La Red, Fabián Paz relató que el encuentro ocurrió el 6 de octubre, después del partido ante Benín en el estadio Monumental, durante la despedida de Messi de la Selección. “En el último partido que fue la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Leo llorando”, recordó.

Según su relato, Nico se acercó a saludarla porque ya la conocía. Fue entonces cuando Celia Cuccittini le tomó la mano y le habría dicho: “Vos sos el sucesor de mi hijo”. El familiar del futbolista explicó que aquellas palabras tuvieron un fuerte impacto emocional en el joven.

“Cuando yo estaba en el auto esperándolo, veo que él sale shockeado y me dice: ‘No puedo creer lo que me acaba de pasar’”, relató. De todas maneras, aclaró que Nico Paz no está concentrado en convertirse en el reemplazante del histórico capitán argentino.

Qué dijo Nico Paz sobre ser el heredero de Messi

Después de convertir dos goles en la victoria frente a Costa Rica, el mediocampista fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en el sucesor de Lionel Messi.

“La verdad es que no pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo”, respondió.

El futbolista del Como 1907 atraviesa un gran presente y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de esta nueva etapa del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Desde el Mundial, Nico Paz acumula cinco goles en cuatro encuentros, con tantos frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica.

¿Será el nuevo 10?

Nico Paz, entre los candidatos a heredar la camiseta 10

El crecimiento del mediocampista también generó repercusión en Europa, donde distintos medios deportivos comenzaron a señalarlo como uno de los posibles herederos de la camiseta número 10 de Argentina.

El diario español AS destacó su evolución durante sus temporadas en el fútbol italiano, mientras que Marca elogió su calidad y lo mencionó como candidato a utilizar el número que dejó Messi.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport resaltó su actuación frente a Costa Rica y lo ubicó entre los jugadores que podrían asumir mayor protagonismo en la Selección, junto a Franco Mastantuono.

Aunque las comparaciones con Messi son cada vez más frecuentes, Nico Paz mantiene la cautela. Por ahora, su objetivo es disfrutar de su presente futbolístico y continuar ganando protagonismo en el equipo de Scaloni.