El contundente triunfo por 7-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes representó mucho más que el último compromiso del año para la Selección argentina . El encuentro también significó el cierre de la etapa de Walter Samuel , una pieza fundamental del equipo de trabajo que acompaña a Lionel Scaloni desde que asumió la conducción del seleccionado en 2018 .

“Oleeeé, olé, olé, olé, Walteeer, Walteeer ”, entonaron los futbolistas en el vestuario, entre aplausos y muestras de afecto, para despedir a uno de los integrantes más importantes del cuerpo técnico . Scaloni , nacido en Pujato , también formó parte de aquella escena cargada de emoción y recuerdos. En medio del homenaje, el entrenador bajó la mirada para contener las lágrimas y evitar quebrarse frente a sus dirigidos.

"FUERON MI SEGUNDA FAMILIA". Con un emotivio discurso en el vestuario, Walter Samuel se despidió de la Selección Argentina y se llevó la ovación de todos los que forman parte de la Scaloneta. @Argentina https://t.co/YNBAjm6TvX

Aunque nació en Laborde, Córdoba , y pasó su infancia en Firmat, Santa Fe , el exzaguero resolvió cerrar un capítulo en el que ocupó un lugar protagónico dentro del proceso que llevó nuevamente a la Selección a lo más alto del fútbol internacional . Ahora se prepara para afrontar un reto diferente: debutar en el cargo de director técnico principal .

Se trata de un camino cuyo desenlace todavía es una incógnita. Lo que no deja lugar a dudas es que Scaloni sentirá su ausencia a la hora de organizar y preparar cada encuentro.

El momento de mayor sensibilidad se vivió puertas adentro, cuando los integrantes del plantel le dedicaron una ovación y lo despidieron con muestras de cariño. En línea con la discreción que lo caracterizó durante todo este período, Samuel tomó la palabra durante unos instantes, aunque alcanzó para transmitir la importancia de todo lo que compartió con los futbolistas y el resto del equipo de trabajo.

“Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo (Scaloni) por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”. En la previa, de cara al plantel, también había manifestado otro mensaje lleno de emoción: “Si llego a algo en el fútbol, será por ustedes”.

Un ciclo de 10 años llegó a su fin

El homenaje no tardó en llegar. Además de la canción que le dedicaron sus compañeros en el vestuario, Samuel recibió un reconocimiento de manos del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien le obsequió una placa conmemorativa y dos camisetas con los dorsales que marcaron su trayectoria: el 6 y el 13.

Esos fueron los números que utilizó durante sus participaciones en las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, respectivamente. De esta manera, se cerró un ciclo de casi diez años de labor diaria junto al seleccionado.

En el organigrama del seleccionado argentino, Samuel desempeñó funciones que excedieron ampliamente las de un ayudante convencional. Desde los primeros pasos del proceso liderado por Scaloni, se convirtió en su mano derecha, en alguien de consulta constante para los integrantes del plantel y en un referente con amplios conocimientos sobre distintas facetas del fútbol.

Tuvo bajo su responsabilidad el diseño de las estrategias para las jugadas de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa, además de trabajar puntualmente con los defensores centrales. Su experiencia y criterio hicieron que se consolidara como una figura a la que el grupo recurría habitualmente.

Samuel nunca necesitó llamar la atención ni adoptar un perfil estridente para hacerse respetar. Su trayectoria en el fútbol de primer nivel y su paso por instituciones de la talla de Boca, Roma, Real Madrid e Inter le dieron un prestigio que se hizo sentir dentro del grupo, donde construyó una autoridad reconocida naturalmente por todos.

Ese liderazgo también quedó respaldado por los logros deportivos. Como integrante del equipo de trabajo de Scaloni, participó en las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de acompañar al seleccionado hasta una nueva definición de la Copa del Mundo en 2026.

Scaloni quiso poner en valor el papel que Samuel tuvo dentro del seleccionado y no ocultó el afecto que siente por quien fue uno de sus principales colaboradores. “Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”, expresó el director técnico.

Además, señaló que la determinación de su ayudante ya había sido comunicada con anterioridad y que no lo tomó desprevenido: “Como lo había adelantado, va a empezar su carrera solo”.

¿Cómo continuará la carrera de Walter Samuel?

El interrogante ahora gira en torno a dónde continuará su carrera. El anuncio de su salida generó movimientos en Racing, una institución en la que podría encontrar una oportunidad, especialmente por el vínculo de amistad que une a Samuel con el presidente Diego Milito desde que coincidieron en el Inter y en el seleccionado argentino.

La dirigencia de Avellaneda lo tiene entre los nombres posibles para liderar el nuevo plan deportivo de cara a 2027, aunque analiza otras opciones. Por otra parte, personas cercanas al exzaguero sostienen que las negociaciones con una entidad del fútbol europeo están bastante avanzadas, si bien todavía no se conocieron precisiones sobre cuál sería su próximo destino.

El fútbol europeo ya había mostrado interés en incorporar a Samuel. Durante 2025, Cristian Chivu lo convocó para formar parte de su equipo de trabajo en el Inter, pero el exdefensor optó por permanecer en la Selección argentina para respetar su compromiso con Scaloni y continuar con el objetivo de llegar juntos al Mundial de 2026. Esa determinación dejó en evidencia la importancia que tenía dentro del proceso del conjunto nacional.

Ahora el escenario cambió. A diferencia de Scaloni, que decidió mantenerse al mando del seleccionado, Samuel consideró que era el momento indicado para salir de una estructura consolidada y llena de éxitos, y afrontar el desafío de dirigir por primera vez un plantel bajo su propia conducción.

La partida de Samuel representa una ausencia importante para el seleccionado, aunque Scaloni adelantó que no tiene previsto incorporar a otro integrante para ocupar su lugar en lo inmediato. De esta manera, el equipo de trabajo seguirá conformado por Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna.

“En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”, explicó el entrenador. Así comenzará un nuevo período para la Selección argentina y también para uno de los integrantes que, desde un segundo plano, tuvo un papel fundamental en la etapa más exitosa de los últimos años.

Tras participar de manera discreta en la construcción de una de las etapas más brillantes del fútbol argentino, Walter Samuel decidió afrontar el reto que tarde o temprano deben asumir los colaboradores más destacados: probar que está preparado para conducir un equipo por cuenta propia.

El interés desde Europa por incorporarlo ya se había manifestado anteriormente. En 2025, Cristian Chivu le ofreció integrar su grupo de trabajo en el Inter, pero Samuel prefirió permanecer en la Selección argentina para cumplir con el compromiso asumido junto a Scaloni, con la Copa del Mundo de 2026 como principal objetivo.

Esa determinación dejó en evidencia la importancia que Samuel había alcanzado dentro del seleccionado argentino. No obstante, el escenario actual presenta diferencias. Mientras Scaloni optó por mantenerse al mando de la Selección, el exdefensor consideró que era momento de dejar atrás la seguridad que ofrecía integrar un cuerpo técnico consagrado y afrontar el desafío de ponerse al frente de un equipo por cuenta propia.

Su partida genera un espacio complicado de cubrir, aunque el entrenador confirmó que no incorporarán a nadie de inmediato. Por el momento, el grupo de trabajo seguirá integrado por Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna.

“En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así”, expresó Scaloni.

La partida marcará el inicio de un período diferente para el seleccionado argentino y, al mismo tiempo, abrirá un capítulo inédito en la trayectoria de uno de los hombres que tuvo un papel fundamental, aunque discreto, durante sus temporadas de mayor éxito. Tras contribuir desde un segundo plano a la formación de una etapa histórica para el fútbol nacional, Walter Samuel decidió asumir el reto de dejar de ser colaborador para probar que también está en condiciones de conducir un equipo por cuenta propia.