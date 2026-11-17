La Selección argentina cerrará el 2026 este martes 17 de noviembre con un amistoso internacional frente a Costa Rica , en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba .

Deportes. Scaloni anunció el regreso de Dibu Martínez para el último amistoso de la Selección Argentina

El encuentro comenzará a las 20 horas . El partido será dirigido por el árbitro brasileño Bruno Arleu, mientras que su compatriota Rodrigo Guarizo estará a cargo del VAR. La transmisión se podrá seguir por TyC Sports, disponible en las frecuencias 18 y 24.5 HD de Canal 4.

Una de las principales novedades para el último amistoso del año será el regreso de Emiliano Martínez al arco argentino , luego de que Gerónimo Rulli fuera titular ante Uruguay.

Durante la conferencia de prensa, Scaloni confirmó que el arquero campeón del mundo estará desde el arranque y explicó que la decisión de preservarlo en el encuentro anterior respondió a una cuestión física. "Emiliano (Martínez), sí, va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones también para el partido anterior, pero era un riesgo", señaló el entrenador.

Lionel Scaloni

Además, anticipó que realizará varias modificaciones respecto del equipo que perdió frente a Uruguay. "Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del otro entrenamiento ahora, a ver qué idea tenemos. Pero, en principio, va a haber cuatro o cinco", aseguró.

Entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico aparecen Agustín Giay en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico o Román Vega por izquierda, y posibles modificaciones en el ataque con Gianluca Prestianni y Matías Soulé.

Cómo llega la Selección argentina al amistoso frente a Costa Rica

La Selección argentina viene de perder 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en un encuentro marcado por las desatenciones defensivas durante el inicio del segundo tiempo. Costa Rica, por su parte, también buscará recuperarse después de caer por 2-0 ante Ecuador en su última presentación.

Sobre el próximo rival, Scaloni recordó el enfrentamiento disputado hace dos años en Los Ángeles y destacó algunas características del conjunto centroamericano. "Con balón cambian el sistema de juego, es interesante, vimos cosas muy lindas que hace su equipo. Más allá de la Copa América, son rivales interesantes", explicó. Sin embargo, remarcó que la prioridad estará puesta en el funcionamiento de su propio equipo: "Sin desmerecer al rival, los rivales somos nosotros y cómo afrontamos el partido".

La Selección argentina cierra el año con Costa Rica en Córdoba

La probable formación de Argentina ante Costa Rica

De acuerdo con el equipo que probó Lionel Scaloni durante los entrenamientos, la Selección argentina podría salir a la cancha con:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Gianluca Prestianni; José Manuel López y Julián Álvarez.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de Messi

Durante la conferencia, el entrenador también fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi se incorpore al cuerpo técnico de la Selección argentina de cara a 2030. "Creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, como futbolista ojalá siga hasta que pueda", manifestó. Además, dejó abierta la posibilidad de que el capitán se sume en otro rol: "Acá, si quiere venir, ningún problema, ahora que no está Walter...".