Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección argentina hasta 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina hasta 2030 . El anuncio oficial se realizó este jueves 12 de noviembre durante una conferencia de prensa edonde Claudio "Chiqui" Tapia confirmó la renovación del contrato del entrenador y su cuerpo técnico.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la Selección argentina; vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico, del gringo Scaloni, de Lionel Scaloni por el periodo del 2027 al 2030” , expresó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

De esta manera, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 extenderá su ciclo al frente de la Albiceleste por cuatro años más, con el objetivo de afrontar una nueva etapa y preparar al equipo para el Mundial 2030.

El acuerdo llega después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro del entrenador. Tras la final del Mundial 2026 ante España , Scaloni había puesto en duda su continuidad y reconocido que necesitaba tiempo para evaluar su situación.

Sin embargo, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, el técnico mostró una postura más favorable a seguir en el cargo. “Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar”, aseguró en aquella oportunidad.

También había reconocido que existían cuestiones pendientes por resolver con la dirigencia. “Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente”, explicó.

Con la confirmación de Tapia, la AFA garantiza la continuidad del proyecto deportivo que llevó a la Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y disputar dos finales mundialistas consecutivas.

El desafío de Scaloni rumbo al Mundial 2030

La renovación también marca el comienzo de una etapa de recambio generacional en la Selección argentina. Uno de los principales desafíos del cuerpo técnico será consolidar nuevos futbolistas y preparar al equipo para la era posterior a Lionel Messi.

En declaraciones anteriores, Scaloni había destacado que el proceso cuenta actualmente con una estructura más consolidada que en sus primeros años. “Ahora hay un cambio con una base bastante más sólida; sabemos el rumbo y el camino”, sostuvo. Además, consideró que el contexto permite incorporar jugadores sin la presión de los primeros años de su gestión.

La confirmación se produjo en la previa del amistoso frente a Uruguay, mientras el seleccionado nacional completa su preparación en Ezeiza. Con su futuro definido hasta 2030, Scaloni tendrá por delante un nuevo ciclo de cuatro años al frente de la Albiceleste.