Lionel Scaloni corrió 129 kilómetros en el Gran Fondo de Buenos Aires

Lionel Scaloni cambió por unas horas el fútbol por la bicicleta y participó este domingo del Gran Fondo de Buenos Aires , una competencia que reunió a alrededor de 3.500 ciclistas en las calles y autopistas de la capital argentina.

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El entrenador campeón del mundo recorrió los 129 kilómetros del circuito principal, cuya largada se realizó a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento . La prueba le permitió disfrutar de una de sus grandes pasiones fuera del fútbol y compartir el recorrido con cientos de participantes.

Tras completar la competencia, el director técnico valoró la posibilidad de recorrer las calles porteñas sin el tránsito habitual y resaltó la experiencia de participar junto a otros ciclistas.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, expresó.

El trazado incluyó avenidas como General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Durante el recorrido, los participantes pasaron por lugares emblemáticos como el estadio Monumental y el Obelisco.

Quién ganó el Gran Fondo de Buenos Aires

La competencia principal, de 129 kilómetros, tuvo como ganador a Matías Cedeira, quien completó el recorrido en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

Por su parte, Juan Cruz Saiz se impuso en el Medio Fondo, de 46 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos.

La cuarta edición del evento convocó a miles de ciclistas y convirtió a las calles de Buenos Aires en un escenario deportivo durante las primeras horas del domingo.

El evento también tuvo un objetivo solidario y ambiental

Además de promover el ciclismo urbano, la organización anunció que destinará parte de la recaudación a la construcción de una pileta adaptada para niños con trastorno del espectro autista en el Parque Sarmiento.

Asimismo, la Legislatura porteña declaró al evento de Interés Deportivo por sus iniciativas ambientales, entre ellas la denominada “Carrera Verde”, y por su aporte a la promoción del uso de la bicicleta.

La participación de Scaloni sumó un atractivo especial a una jornada que combinó deporte, recreación y concientización sobre la movilidad sustentable.