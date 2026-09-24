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24 de septiembre de 2026 - 15:57
Deportes.

Lionel Scaloni y su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Lionel Scaloni habló sobre su futuro al frente del equipo nacional. Aseguró que tiene ganas de continuar con la Selección .

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina&nbsp;

Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina 

Lionel Scaloni volvió a referirse este jueves a su continuidad como entrenador de la Selección argentina y, aunque no confirmó qué sucederá con su futuro, dejó en claro que existe voluntad para mantener conversaciones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

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El director técnico habló luego de la práctica del plantel en el predio de Ezeiza y aseguró que mantiene las ganas de continuar al frente del seleccionado. “La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos, por ahora sigue todo igual”, afirmó Scaloni.

Lionel Scaloni habló de su futuro en la Selección argentina

Las dudas sobre la continuidad del entrenador habían surgido después de la derrota sufrida ante España en la definición disputada el 19 de julio en Nueva Jersey. Scaloni reconoció que aquel resultado significó un fuerte impacto para todo el cuerpo técnico y el plantel. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, estábamos a las puertas de ganar otro Mundial”, expresó.

Pese a la frustración deportiva, el entrenador remarcó nuevamente lo que significa ocupar el cargo y afirmó que existe predisposición para conversar con la conducción de la AFA. “Pero siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar. A partir de ahí habrá que sentarse a hablar con el presidente. Por ahora está todo como antes y trabajamos para estos partidos”, explicó.

Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina

Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina

Además, insistió en que su intención personal es continuar, aunque señaló que todavía existen cuestiones que deberán analizarse. “Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas”, agregó.

La despedida de Lionel Messi

Durante su contacto con la prensa, el entrenador también habló sobre la organización de la despedida de Lionel Messi, prevista para el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín.

Scaloni reconoció que intervino para que el homenaje pudiera concretarse y explicó los motivos. “Un jugador así merece esto, yo puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida. Y como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido”, comentó.

También destacó la decisión de Messi de volver a ponerse la camiseta argentina para tener un encuentro especial con los hinchas. “Sabíamos lo que él estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo para venir y despedirse de su gente. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo.

Scaloni explicó el recambio en la convocatoria

Otro de los temas abordados fue la renovación del plantel para los próximos partidos amistosos de la fecha FIFA. El entrenador consideró que el cierre de un Mundial representa un momento adecuado para comenzar a observar nuevos futbolistas.

“El indicio es lo que haría cualquier entrenador, se terminó un Mundial y creemos que es un lindo momento para que haya algo de recambio”, señaló. Scaloni anticipó que buena parte del grupo continuará formando parte del seleccionado, aunque también habrá modificaciones.

“La mayoría va a seguir estando, algunos no. Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018. Trabajamos para la Selección, no para nadie en personal. Es lo que teníamos que hacer y esperemos que pueda dar sus frutos”, expresó.

Finalmente, explicó que los próximos encuentros permitirán evaluar a futbolistas jóvenes y ampliar las alternativas del equipo nacional. “Queremos ver a otros chicos, creemos que estos partidos sirven para que los jóvenes puedan aportar lo suyo”, concluyó.

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