Franco Colapinto vuelve a salir a la pista en Bakú tras una primera práctica complicada

Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 , luego de una primera sesión en el circuito callejero de Bakú en la que completó 20 vueltas y finalizó en el 18° puesto . El piloto argentino registró como mejor marca un tiempo de 1:47.523 .

Antes de salir a pista para la segunda tanda, Colapinto realizó una prueba de largada una vez concluida la primera práctica. En esa sesión inicial, el mejor tiempo quedó en manos de George Russell , quien cerró su participación con un registro de 1:45.387 . El piloto de Mercedes fue escoltado por Max Verstappen y Charles Leclerc , mientras que Kimi Antonelli terminó quinto, aunque debió abandonar la actividad debido a inconvenientes hidráulicos en su Mercedes.

Entre los aspectos destacados de la FP1 también apareció el desempeño de los Racing Bulls , con Liam Lawson en el séptimo lugar y Arvid Lindblad en el octavo. Los Audi, que incorporaron mejoras para este Gran Premio de Azerbaiyán, finalizaron con Gabriel Bortoleto décimo y Nico Hülkenberg undécimo. Por su parte, los Alpine quedaron más relegados: Pierre Gasly ocupó el 16° puesto y Colapinto terminó 18°.

En los últimos minutos de la primera práctica se produjeron varios inconvenientes. Lindblad tuvo un ligero contacto entre la trompa de su monoplaza y una de las paredes del circuito, mientras que el Audi de Hülkenberg quedó detenido sobre la pista. Además, el Haas de Esteban Ocon tuvo que detenerse en la salida de boxes.

¡POR AHÍ NO, FRANCO! En el inicio de la FP2 del #AzerbaijanGP, Colapinto se equivocó de camino...



Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fRoCmXz7Yi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

Durante el tramo final de la FP1, Colapinto continuó trabajando con neumáticos medios y el tanque cargado, dentro de la planificación de pruebas de su equipo. En paralelo, McLaren decidió que Lando Norris y Oscar Piastri no regresarían al circuito, mientras sus mecánicos continuaban trabajando sobre ambos monoplazas.

Russell se quedó con el mejor tiempo de la FP1

La actividad había tenido distintas modificaciones en la parte alta de la clasificación. Verstappen llegó a liderar con un tiempo de 1:45.787, mientras que Gasly consiguió una buena vuelta con neumáticos duros y, con 1:47.342, ascendió hasta el octavo lugar. Poco después, Colapinto consiguió su mejor registro de la primera sesión, 1:47.523, que inicialmente le permitió ubicarse séptimo.

Sin embargo, Russell protagonizó una vuelta destacada al aprovechar la succión de otro monoplaza y estableció un 1:45.387, casi medio segundo por debajo de la marca que hasta entonces pertenecía a Verstappen. De esta manera, el británico terminó encabezando la primera práctica.

A su vez, Antonelli debió finalizar antes de tiempo su participación. El italiano detuvo su Mercedes en la curva 7 debido a un inconveniente en el auto, se bajó del monoplaza y no pudo continuar con la sesión.

La advertencia de Briatore a Colapinto antes de la FP2

Ya antes del comienzo de la segunda práctica, Flavio Briatore, jefe de Alpine, se refirió a la situación de Colapinto y a su relación con Gasly. En una entrevista concedida a ESPN Argentina, el dirigente habló sobre la convivencia entre ambos pilotos, la disputa por posiciones durante las carreras y también sobre la conducta de algunos fanáticos argentinos en las redes sociales.

Briatore sostuvo que no es aceptable que los pilotos de Alpine se enfrenten entre sí por posiciones durante una carrera y también hizo referencia a la actividad de los seguidores argentinos en internet. En cuanto a Colapinto, destacó su rendimiento y le marcó un aspecto sobre el cual debería trabajar para continuar evolucionando dentro de la Fórmula 1.

En ese sentido, el jefe de Alpine consideró que el argentino necesita “concentrarse más durante la carrera y construir una relación muy sólida con su ingeniero de pista”, al señalar ese vínculo como uno de los puntos importantes para que el piloto pueda dar un nuevo paso en su desarrollo.

Con ese contexto, Colapinto se preparó para afrontar la segunda sesión de entrenamientos en Bakú. Antes del comienzo, quedaban 30 minutos para que los autos volvieran a salir al circuito y, finalmente, a las 09:01, se habilitó la actividad.

Franco Colapinto comenzó la segunda práctica con neumáticos duros

En los primeros minutos, Colapinto tuvo un pequeño exceso en una de las curvas, aunque pudo retomar la marcha sin inconvenientes. El primer tiempo registrado por el argentino fue de 1:47.098, obtenido con neumáticos duros. Gasly, en tanto, marcó 1:46.970 utilizando gomas medias.

El comienzo de la sesión tuvo a Verstappen como referencia, con un registro de 1:45.115. Poco después, Russell pasó al frente gracias a una vuelta de 1:44.537, en la que además consiguió el mejor registro en el primer y tercer sector.

Gasly también consiguió mejorar su propia marca con los neumáticos medios. El francés estableció un tiempo de 1:46.116, suficiente para colocarse séptimo, después de completar seis vueltas.

Más tarde, Verstappen volvió a tomar el liderazgo al marcar 1:44.492, casi un segundo más rápido que la mejor vuelta de la primera práctica. En ese momento, Lindblad y Antonelli todavía no habían salido al circuito durante los primeros 15 minutos de actividad.

Accidente de Lindblad y bandera roja en Bakú

La sesión tuvo luego un nuevo cambio importante cuando Lindblad sufrió un accidente en la curva 8, mientras comenzaba a completar su tercera vuelta de la FP2. El piloto británico de Racing Bulls perdió el control y terminó contra las protecciones. Por radio, expresó: “Me he estrellado, lo siento mucho”. Antes de ese incidente, Bortoleto había provocado una bandera amarilla tras detener su Audi.

El accidente de Lindblad derivó en la aparición de la bandera roja, por lo que la actividad quedó interrumpida. Poco después se habilitó nuevamente la pista, cuando todavía quedaban 31 minutos de práctica.

En ese reinicio también apareció en pista Kimi Antonelli, quien pudo volver a girar después del problema de presión hidráulica que había limitado su participación durante la primera sesión.

Para entonces, Colapinto había completado siete vueltas y tenía como mejor registro un 1:46.783. El argentino continuaba utilizando neumáticos duros y se encontraba 0.667 segundos por detrás de su compañero Gasly, quien ocupaba el octavo lugar con el mencionado tiempo de 1:46.116, aunque obtenido con neumáticos medios.

Bearman sufrió una rotura de motor durante la FP2

La actividad volvió a detenerse parcialmente cuando Ollie Bearman informó una rotura de motor. El piloto británico de Haas tuvo el inconveniente apenas abandonaba los boxes, mientras realizaba su primera vuelta con neumáticos blandos después de la interrupción. Bearman debió retirar su monoplaza por uno de los escapes del circuito y nuevamente apareció la bandera amarilla.

Con la pista otra vez bajo condiciones de bandera verde, la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán continuó con poco más de media hora por delante y con los equipos enfocados en completar sus distintos programas de trabajo.