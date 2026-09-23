Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de octubre de 2026 comenzarán a regir nuevas tarifas para los servicios de transporte interjurisdiccional que parten desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia distintas localidades de la provincia.

Concejo Deliberante. Prorrogaron por dos años la emergencia del transporte en San Salvador de Jujuy

Jujuy. Aumentó el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

La actualización alcanza recorridos del Ramal Jujeño, Quebrada y Puna, y Valles , con precios diferentes según cada destino.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2026 para los servicios incluidos en el cuadro tarifario difundido.

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