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23 de septiembre de 2026 - 17:56
Octubre.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

La actualización alcanza a servicios hacia el Ramal, la Quebrada, la Puna y los Valles, con valores diferenciados según cada destino.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.

Desde el 1 de octubre de 2026 comenzarán a regir nuevas tarifas para los servicios de transporte interjurisdiccional que parten desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia distintas localidades de la provincia.

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La actualización alcanza recorridos del Ramal Jujeño, Quebrada y Puna, y Valles, con precios diferentes según cada destino.

Ramal Jujeño

  • San Pedro: $7.500
  • Chalicán: $9.900
  • Santa Clara: $10.400
  • Fraile Pintado: $10.800
  • Libertador General San Martín: $12.800
  • Calilegua: $13.600
  • Caimancito: $15.500
  • Yuto: $18.500
  • Palma Sola: $20.300
  • El Talar: $21.400

Quebrada y Puna

  • Volcán: $4.900
  • Tumbaya: $5.700
  • Maimará: $9.700
  • Purmamarca: $10.100
  • Tilcara: $10.700
  • Humahuaca: $15.800
  • Susques: $25.700
  • Abra Pampa: $27.200
  • Iruya: $27.800
  • La Quiaca: $35.100

Valles – Sistema SUBE

  • El Carmen: $2.990
  • Carahunco: $3.307
  • San Antonio: $3.747
  • Perico: $3.887
  • Monterrico: $4.011
  • Las Pampitas: $4.504
  • Aeropuerto: $5.245
  • Puesto Viejo: $6.016
  • La Mendieta: $6.316
  • Aguas Calientes: $7.301

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2026 para los servicios incluidos en el cuadro tarifario difundido.

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