Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Desde el 1 de octubre de 2026 comenzarán a regir nuevas tarifas para los servicios de transporte interjurisdiccional que parten desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia distintas localidades de la provincia.
La actualización alcanza recorridos del Ramal Jujeño, Quebrada y Puna, y Valles, con precios diferentes según cada destino.
Ramal Jujeño
- San Pedro: $7.500
- Chalicán: $9.900
- Santa Clara: $10.400
- Fraile Pintado: $10.800
- Libertador General San Martín: $12.800
- Calilegua: $13.600
- Caimancito: $15.500
- Yuto: $18.500
- Palma Sola: $20.300
- El Talar: $21.400
Quebrada y Puna
- Volcán: $4.900
- Tumbaya: $5.700
- Maimará: $9.700
- Purmamarca: $10.100
- Tilcara: $10.700
- Humahuaca: $15.800
- Susques: $25.700
- Abra Pampa: $27.200
- Iruya: $27.800
- La Quiaca: $35.100
Valles – Sistema SUBE
- El Carmen: $2.990
- Carahunco: $3.307
- San Antonio: $3.747
- Perico: $3.887
- Monterrico: $4.011
- Las Pampitas: $4.504
- Aeropuerto: $5.245
- Puesto Viejo: $6.016
- La Mendieta: $6.316
- Aguas Calientes: $7.301
Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2026 para los servicios incluidos en el cuadro tarifario difundido.
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