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23 de septiembre de 2026 - 15:33
Jujuy.

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

Por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2026 de este viernes, habrá un operativo especial de tránsito.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

FNE 2026: cortes, restricciones y transporte por la Elección de la Representante Nacional

Sigue la FNE 2026 con la Elección de la Representante Nacional que se realizará el viernes 25 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, por lo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un operativo especial de tránsito en adyacencias del estadio en barrio Luján.

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La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, dispuso cortes de tránsito a partir de las 18 horas:

  • Av. Savio, ingreso a Lincoln.
  • Lincoln y Taboada.
  • Av. Párroco Marshke, ingreso a la altura de la rotonda de Las Américas.
  • Derivador de ingreso a Av. Savio, a la altura de la rotonda de Las Américas.
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Cerro Aguilar y Éxodo.
  • Tumusla y Éxodo.
  • Santa Bárbara y Éxodo.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y Los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast, con circulación en ambos sentidos.

A partir de las 23 horas, se realizará una restricción total del tránsito vehicular sobre avenida Savio, en toda su extensión, por un lapso estimado de 40 minutos. También se dispondrán despejes, con prohibición de estacionamiento, en Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros, y en Humahuaca entre Tumusla y Pichincha.

Qué pasará con el transporte urbano de pasajeros

A partir de las 17 horas y hasta la finalización del servicio, las unidades del transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos habituales.

Recorrido de ida: Av. Savio, derivador Párroco Marshke (altura Río Bamba), Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual. Recorrido de regreso: Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y recorrido habitual.

Las paradas estarán ubicadas en Las Heras y Chaco; Las Heras y Cuyo; Las Heras y Los Andes; y Las Heras y Rastreador, mientras que las paradas de los refuerzos del transporte urbano de pasajeros se instalarán sobre la margen derecha de avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco. En este sector, se prohibirá el estacionamiento a partir de las 12 horas.

FNE 2026 y la agenda del viernes

El gran evento donde se conocerá a la nueva Representante de loe estudiantes nacionales previsto para este viernes donde se conocerá a la sucesora de Sofía Alanís Masino, tendrá a 24 candidatas de las diferentes provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cierre de la noche será con Tan Biónica.

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