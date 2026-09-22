FNE 2026: "Pampita es una embajadora de la FNE", dijo el presidente del Ente

El presidente del Ente Autárquico Permanente de la Fiestas Nacional de los Estudiantes ( FNE ) , Leandro Morales, habló de la presencia de “ Pampita ” en la Elección Nacional del próximo viernes en el Estadio 23 de agosto, “ nos honra y enaltece a la Fiesta que este Carolina ”, afirmó.

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“ Pampita fue parte de la Fiesta y hoy es una embajadora de la FNE ”, sostuvo Morales y agregó que fue Reina Nacional en 1994 pero “ el amor para con la Fiesta persiste; cuando le dijimos de poder modificar su agenda nos dijo ni lo pienso, me voy ”.

Sobre la participación de la ex Reina Nacional de los Estudiantes el viernes en Jujuy, Morales dijo que “va a estar presente, nos encantaría si puede subir al escenario. Estamos muy contentos además de que pueda comunicar sobre la FNE a nivel nacional”.

Leandro Morales recordó que previo al inicio de la edición 75 de la Fiesta, desde el ENTE recorriendo más de 90 establecimientos de toda la provincia donde “pudimos tener un diagnóstico de que se requería y necesitaba”.

“Sabemos también que debemos trabajar lo nacional, y en ese sentido estuvimos en la Casa de Jujuy en Buenos Aires contándole a la prensa todo lo que venimos haciendo y en ese viaje surgió lo de Carolina (Pampita)”, recordó.

“La convocatoria se redobla”

El presidente del Ente habló también de la convocatoria que están teniendo las diferentes actividades de la FNE y sostuvo que “el acompañamiento y el calor del público está presente y nos invita a soñar e ir por más”.

“Lo que se vivió en la Elección Provincial fue muy imponente a pesar del clima y las circunstancias. Sabemos que la Fiesta es cada vez más popular y convocante; nos pone muy contentos de poder estar a la altura de las circunstancias”.

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Mensaje contra las agresiones en redes sociales

Morales hizo referencia también a la situación que viven las candidatas sobre algunos mensajes agraviantes en redes sociales y sostuvo que “diariamente luchamos contra todo tipo de discriminación, racismo y xenofobia”, y agregó que “venimos trabajando contra el bullying y las adicciones”, entre otras problemática de los jóvenes.

“Quiero llamar a la reflexión sobre este tipo de conductas que la verdad retroceden, que no hacen a la Fiesta y menos cuando sabemos que estamos tratando con menores de edad”, finalizó.