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22 de septiembre de 2026 - 21:32
Emoción.

Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

La modelo confirmó su participación a través de sus redes sociales y recordó el vínculo que mantiene con la fiesta desde sus comienzos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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La modelo anunció su participación a través de sus redes sociales y recordó el vínculo que la une con la provincia desde hace más de tres décadas. “Hay lugares a los que siempre es emocionante volver y para mí Jujuy es uno de esos. Este viernes 25 voy a estar junto a ustedes en una noche muy especial, en la edición 75 de la elección de la reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”, expresó.

Hace muchos años fui yo quien estuvo en ese lugar y hoy tengo el privilegio de volver a acompañar a las representantes de todo el país en una noche que promete ser inolvidable”, señaló en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Pampita cerró la invitación anticipando su regreso a la provincia: “Nos vemos este viernes en el estadio 23 de Agosto, quiero vivir esta noche junto a todos ustedes”.

Pampita y su historia con la FNE

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

Nacida en General Acha, La Pampa, Pampita comenzó a destacarse públicamente antes de desarrollar su carrera como modelo y conductora. En 1994 fue elegida Reina Nacional del Estudiante, luego de representar a su provincia en Jujuy.

Antes de llegar a aquella instancia había sido elegida reina de su colegio y posteriormente representante de Santa Rosa. En la elección nacional realizada en Jujuy fue proclamada ganadora, mientras que María Eugenia Fernández Basualdo, de Formosa, y Daniela Sadir, de Jujuy, fueron elegidas primera y segunda princesa, respectivamente.

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