Pampita vuelve a Jujuy y estará en la Elección Nacional de la FNE 2026

La Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) tendrá una presencia muy especial este viernes 25 de septiembre: Pampita, que fue reina nacional en 1994, confirmó que estará en Jujuy para acompañar la edición 75 del tradicional evento que reunirá a las representantes de todo el país en el estadio 23 de Agosto.

Recuerdo. El día que Pampita se coronó reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Jujuy. FNE 2026: "Pampita es una embajadora de la FNE", dijo el presidente del Ente

La modelo anunció su participación a través de sus redes sociales y recordó el vínculo que la une con la provincia desde hace más de tres décadas. “ Hay lugares a los que siempre es emocionante volver y para mí Jujuy es uno de esos. Este viernes 25 voy a estar junto a ustedes en una noche muy especial, en la edición 75 de la elección de la reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ”, expresó.

La presencia de Pampita tiene un significado particular por su propia historia con la FNE. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, Carolina Ardohain participó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes representando a La Pampa .

“Hace muchos años fui yo quien estuvo en ese lugar y hoy tengo el privilegio de volver a acompañar a las representantes de todo el país en una noche que promete ser inolvidable”, señaló en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Pampita cerró la invitación anticipando su regreso a la provincia: “Nos vemos este viernes en el estadio 23 de Agosto, quiero vivir esta noche junto a todos ustedes”.

Pampita y su historia con la FNE

Pampita fue reina nacional de los Estudiantes.

Nacida en General Acha, La Pampa, Pampita comenzó a destacarse públicamente antes de desarrollar su carrera como modelo y conductora. En 1994 fue elegida Reina Nacional del Estudiante, luego de representar a su provincia en Jujuy.

Antes de llegar a aquella instancia había sido elegida reina de su colegio y posteriormente representante de Santa Rosa. En la elección nacional realizada en Jujuy fue proclamada ganadora, mientras que María Eugenia Fernández Basualdo, de Formosa, y Daniela Sadir, de Jujuy, fueron elegidas primera y segunda princesa, respectivamente.