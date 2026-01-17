Pampita cumple 48 años: de reina estudiantil en Jujuy a ícono nacional

Carolina “Pampita” Ardohain cumple hoy 48 años y su nombre vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda del espectáculo argentino. Nacida en General Acha, La Pampa , la modelo construyó una carrera que la posiciona como una de las figuras más reconocidas del país. Su historia, además, mantiene un lazo directo con Jujuy , provincia clave en sus comienzos.

Antes de las pasarelas internacionales y la televisión, Pampita dio uno de sus primeros pasos públicos en el norte argentino. En 1994 , fue elegida Reina Nacional del Estudiante , representando a La Pampa en la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) que cada año tiene como sede a Jujuy.

Ese título marcó un punto de partida para una joven que, con el tiempo, logró instalarse en el centro de la escena mediática nacional. La FNE, reconocida como uno de los eventos estudiantiles más importantes del país, también forma parte del archivo histórico que conecta a Pampita con la provincia.

Tras su consagración como reina, Pampita desarrolló una carrera sólida en el modelaje. Participó en desfiles, campañas publicitarias y portadas de revistas. Con el correr de los años, amplió su perfil hacia la televisión, donde integró jurados y programas de alto rating.

Su imagen quedó asociada a la moda, pero también al entretenimiento y a la actualidad del espectáculo. Esa exposición constante la mantuvo vigente durante más de dos décadas.

Relaciones públicas y vida familiar

La vida personal de Pampita siempre despertó interés. Estuvo casada con Martín Barrantes entre 2002 y 2004. Luego inició una relación con el actor chileno Benjamín Vicuña, que se extendió durante diez años.

De esa relación nacieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. La muerte de Blanca en 2012 marcó uno de los episodios más duros de su vida y tuvo fuerte impacto público.

Más adelante, Pampita se casó con Roberto García Moritán en 2019. En 2021 nació Ana, su quinta hija. La relación finalizó años después y volvió a colocar su nombre en los titulares.

La casa con Vicuña y un capítulo que se cierra

En las últimas horas trascendió la venta de la casa que Pampita compartió con Benjamín Vicuña, una propiedad asociada tanto a la vida familiar como al escándalo mediático que estalló en 2015 y que involucró a Eugenia “la China” Suárez.

La decisión llega a diez años de aquel episodio que marcó un quiebre en su historia personal y que aún permanece en la memoria del público. La operación inmobiliaria reaviva el interés sobre una etapa que sigue generando repercusiones.

casa pampita y vicuña

Presente sentimental y exposición mediática

En la actualidad, Pampita mantiene un perfil activo en redes sociales y apariciones públicas. Su presente sentimental genera versiones y rumores, aunque ella suele manejar su vida privada con cautela.

A los 48 años, continúa como una figura central del espectáculo argentino, con una historia que incluye a Jujuy como uno de los escenarios donde todo comenzó.