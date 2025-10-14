La China Suárez dejó de seguir a Pampita en redes y la modelo fue letal

Pampita, letal con la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes.

De las 842 cuentas que China Suárez sigue en Instagram, ya no figura Pampita, y la propia Carolina Ardohain se pronunció con sorpresa sobre la situación. “No tengo ni idea qué pasó”, admitió la conductora de Los 8 Escalones. La modelo coincidió en el festejo del cumpleaños número 11 de Benicio Vicuña.

Allí, estuvo con Martín Pepa, Benjamín Vicuña, Analía Espasandín, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. En diálogo con Intrusos, agregó: “Está todo bien entre nosotras, por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”.

Embed “Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, concluyó de manera conciliadora.

Las indirectas de Pampita a la China Suárez No obstante, más adelante admitió que la conducta de la también exesposa de Benjamín Vicuña la había “sorprendido”: “No lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará”.

Pampita, letal con la China Suárez. Después descartó con firmeza que el conflicto haya surgido por algún tema laboral, como que una marca la haya priorizado a ella por encima de María Eugenia: “Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”. “No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, concluyó Pampita, cerrando cualquier polémica con China Suárez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.