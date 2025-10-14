martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 11:36
Farándula.

La China Suárez dejó de seguir a Pampita en redes y la modelo fue letal

“Nuestros hijos son hermanos”, comentó Pampita al ser consultada respecto a su relación con la China Suárez. Crecen los rumores de tensión.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pampita, letal con la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes.

Pampita, letal con la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes.

De las 842 cuentas que China Suárez sigue en Instagram, ya no figura Pampita, y la propia Carolina Ardohain se pronunció con sorpresa sobre la situación. “No tengo ni idea qué pasó”, admitió la conductora de Los 8 Escalones. La modelo coincidió en el festejo del cumpleaños número 11 de Benicio Vicuña.

Lee además
Aseguran que Pampita tuvo un affaire con un polémico jugador de la Selección.
Farándula.

Aseguran que Pampita se vio con un jugador de la selección argentina:¿De quién se trata?
Pampita y Martín Pepa separados.
Farándula.

¿Por qué se separó Pampita de Martín Pepa?

Allí, estuvo con Martín Pepa, Benjamín Vicuña, Analía Espasandín, Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. En diálogo con Intrusos, agregó: “Está todo bien entre nosotras, por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”.

Embed

“Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos, y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”, concluyó de manera conciliadora.

Las indirectas de Pampita a la China Suárez

No obstante, más adelante admitió que la conducta de la también exesposa de Benjamín Vicuña la había “sorprendido”: “No lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará”.

Pampita, letal con la China Suárez.

Después descartó con firmeza que el conflicto haya surgido por algún tema laboral, como que una marca la haya priorizado a ella por encima de María Eugenia: “Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rispidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”.

“No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, concluyó Pampita, cerrando cualquier polémica con China Suárez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aseguran que Pampita se vio con un jugador de la selección argentina:¿De quién se trata?

¿Por qué se separó Pampita de Martín Pepa?

Entraron a robar a la casa de Pampita en Barrio Parque mientras ella estaba en España

La historia de vida de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

Cómo hacer filet a la romana con puré bicolor: la receta que complicó a La Joaqui en Masterchef Celebrity

Lo que se lee ahora
Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel