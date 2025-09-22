Entraron a robar a la casa de Pampita en Barrio Parque mientras ella estaba en España

Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba de viaje: se llevaron joyas y dinero.

Pampita Ardohain fue víctima de un asalto en su casa mientras estaba de viaje en España , según confirmaron a colegas de TN Show fuentes vinculadas a la investigación policial . De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes habrían entrado a robar dinero en efectivo y joyas que estaban guardadas en una caja fuerte dentro de la propiedad ubicada en Barrio Parque .

Farándula. Aseguran que Pampita se vio con un jugador de la selección argentina:¿De quién se trata?

Farándula. Se conocieron las desprolijidades de García Moritán en su relación con Pampita

Los intrusos aprovecharon la ausencia de la presentadora para ingresar al domicilio y apropiarse de distintos bienes de gran valor .

Pampita, durante uno de los últimos eventos a los que fue.

Pampita habita una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires , donde episodios de este tipo no suelen ser habituales. Hasta el momento, la conductora no hizo declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Así fue el evento al que asistió Pampita en España

Pampita viajó a España para participar de un evento de la casa Carolina Herrera, que por primera vez en cuatro décadas trasladó su tradicional desfile de Nueva York a la histórica Plaza Mayor de Madrid.

La modelo argentina, conocida por su estilo y presencia en pasarelas, se desempeña como una de las embajadoras de la reconocida marca de perfumes. Entre los asistentes destacados al evento también se encontraban otras figuras argentinas de renombre, como Valeria Mazza y María Becerra.

Pampita, durante el evento de Carolina Herrera en Madrid al que fue hace unos días.

En sus redes sociales, Pampita compartió imágenes del desfile, luciendo un llamativo vestido verde neón que captó todas las miradas. La prenda presentaba una silueta asimétrica, pliegues estructurados y una minifalda complementada con una larga cola en capas, que sorprendió por su volumen y diseño.

En el material audiovisual que compartió en sus redes, la presentadora apareció acompañada por María Becerra, que lució un minivestido de lunares blancos y negros, y Sebastián Yatra, quien optó por un look totalmente negro.

Pampita y otro de los coloridos looks que mostró en España.

Horas antes del desfile principal, Pampita asistió a un cóctel de bienvenida, donde destacó con un atuendo de la firma organizadora. Se trataba de un vestido ajustado al cuerpo, de largo midi, con base roja y un estampado floral en tonos amarillo, verde, violeta y azul.

El diseño presentaba un escote de un solo hombro con un efecto drapeado que se extendía desde el frente hasta la cadera.