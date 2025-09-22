lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 09:20
Farándula.

Entraron a robar a la casa de Pampita en Barrio Parque mientras ella estaba en España

Los intrusos aprovecharon la ausencia de la presentadora para ingresar al domicilio y apropiarse de distintos bienes de gran valor.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba de viaje: se llevaron joyas y dinero.

Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba de viaje: se llevaron joyas y dinero.

Pampita Ardohain fue víctima de un asalto en su casa mientras estaba de viaje en España, según confirmaron a colegas de TN Show fuentes vinculadas a la investigación policial. De acuerdo con los primeros datos, los delincuentes habrían entrado a robar dinero en efectivo y joyas que estaban guardadas en una caja fuerte dentro de la propiedad ubicada en Barrio Parque.

Lee además
Yanina Latorre contó las “desprolijidades” de Roberto García Moritán con Pampita: “Habría llevado a la amante a esa casa”.
Farándula.

Se conocieron las desprolijidades de García Moritán en su relación con Pampita
Aseguran que Pampita tuvo un affaire con un polémico jugador de la Selección.
Farándula.

Aseguran que Pampita se vio con un jugador de la selección argentina:¿De quién se trata?

Los intrusos aprovecharon la ausencia de la presentadora para ingresar al domicilio y apropiarse de distintos bienes de gran valor.

Pampita, durante uno de los últimos eventos a los que fue.

Pampita habita una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, donde episodios de este tipo no suelen ser habituales. Hasta el momento, la conductora no hizo declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Así fue el evento al que asistió Pampita en España

Pampita viajó a España para participar de un evento de la casa Carolina Herrera, que por primera vez en cuatro décadas trasladó su tradicional desfile de Nueva York a la histórica Plaza Mayor de Madrid.

La modelo argentina, conocida por su estilo y presencia en pasarelas, se desempeña como una de las embajadoras de la reconocida marca de perfumes. Entre los asistentes destacados al evento también se encontraban otras figuras argentinas de renombre, como Valeria Mazza y María Becerra.

Pampita, durante el evento de Carolina Herrera en Madrid al que fue hace unos días.

En sus redes sociales, Pampita compartió imágenes del desfile, luciendo un llamativo vestido verde neón que captó todas las miradas. La prenda presentaba una silueta asimétrica, pliegues estructurados y una minifalda complementada con una larga cola en capas, que sorprendió por su volumen y diseño.

En el material audiovisual que compartió en sus redes, la presentadora apareció acompañada por María Becerra, que lució un minivestido de lunares blancos y negros, y Sebastián Yatra, quien optó por un look totalmente negro.

Pampita y otro de los coloridos looks que mostró en España.

Horas antes del desfile principal, Pampita asistió a un cóctel de bienvenida, donde destacó con un atuendo de la firma organizadora. Se trataba de un vestido ajustado al cuerpo, de largo midi, con base roja y un estampado floral en tonos amarillo, verde, violeta y azul.

El diseño presentaba un escote de un solo hombro con un efecto drapeado que se extendía desde el frente hasta la cadera.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se conocieron las desprolijidades de García Moritán en su relación con Pampita

Aseguran que Pampita se vio con un jugador de la selección argentina:¿De quién se trata?

¿Por qué se separó Pampita de Martín Pepa?

Charly García y Sting confirmaron fecha y nombre de la canción que estrenarán juntos

La argentina que deslumbra en America's Got Talent y pasó a la siguiente ronda

Lo que se lee ahora
El Polimodal 2 de Abra Pampa.
FNE 2025.

El Polimodal 2 de Abra Pampa y un trabajo espectacular que enamora en la FNE 2025

Por  Federico Franco

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel