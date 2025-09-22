"El hombre inesperado" llega este jueves a Jujuy: horario y entradas

El hombre inesperado - Obra de teatro

Este jueves 25 de septimbre llega a Jujuy una gran obra de teatro: se trata de "El hombre inesperado", interpretada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir de forma online o en las boleterías del Teatro Mitre.

"El hombre inesperado" en Jujuy: horario y entradas El jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 hs, en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, se desarrollará la obra "El hombre inesperado", la cual es interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez, quienes también son los directores.

Los interesados podrán comprar las entradas anticipadas en ventas.autoentrada.com -hacer click en este link- o en las boletería del Teatro Mitre, en Alvear 1009.

Sinopsis de la obra Un viaje, un encuentro impensado, suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas. ¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos. Con vestuario de Romina Giangreco; escenografía de Ariel Vaccaro; diseño de iluminación de Ricardo Sica y diseño sonoro con música original de Francisco Sicilia.

