miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 09:13
Elecciones.

El ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

La FNE 2025 inicia y en la próxima elección se conocerá a la Representante de Jujuy. Mirá el ranking de los departamentos con más soberanas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
coronas reinas fne

El próximo lunes 22 de septiembre, dentro de la agenda de la FNE 2025, se conocerá a la nueva Representante de Jujuy. Analizando el ranking de soberanas en la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el departamento Dr. Manuel Belgrano lidera la lista con 34.

¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?
Jujuy.

¿Cómo estará el tiempo durante la FNE 2025?
Tato Algorta sobre su partición en la FNE 2025 con Canal 4: "Estoy re contento"
Cuenta regresiva.

Tato Algorta sobre su partición en la FNE 2025 con Canal 4: "Estoy re contento"

El ranking de Representante de Jujuy: qué departamento tiene más

El ranking es liderado notoriamente por Dr. Manuel Belgrano que tiene un total de 34 Representantes en la historia de la FNE. Lo siguen, San Pedro (10), El Carmen (5), Tilcara, Ledesma y Yavi con una sola soberana cada uno.

Corona elección provincial

Dr Manuel Belgrano - 34 Representantes

1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023.

La última Representante de Jujuy que pertenecía al departamento Dr. Manuel Belgrano fue Paz Jure, la joven era estudiante del Colegio José Hernández.

paz jure - representante 2023.jpg

San Pedro de Jujuy - 10 Representantes

1974, 1977, 1978, 1984, 1992, 2000, 2001, 2002, 2010, 2012.

La última soberana de San Pedro de Jujuy que fue elegida como Representante de Jujuy, fue María Macarena García Melano.

image

El Carmen - 5 Representantes

1988, 1993, 2011, 2018, 2019.

Mikaela Viscarra fue la última Representante de El Carmen que fue elegida en la Elección Provincial.

image

Ledesma - 1 Representante

2024

Ledesma tuvo su primera Representante Provincial cuando Josefina Blanco fue coronada en el 2024.

Josefina Blanco.jpg

Tilcara - 1 Representante

2017

Tilcara cuenta con una sola Representante de Jujuy, se trata de Ámbar Luna Saad.

Ambar Luna Saad
Ambar Luna Saad
Ambar Luna Saad

Yavi - 1 Representante

1979

En la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la única Representante de Jujuy que correspondía a Yavi, fue María Alejandra Silva, oriunda de La Quiaca.

image

