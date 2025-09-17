Hoy es el Día del Profesor: las mejores 25 frases para enviar por WhatsApp

Hoy se celebra el Día del Profesor.

En Argentina, el 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor, una jornada destinada a reconocer la labor de los docentes y su contribución en la educación y formación de nuevas generaciones. Esta fecha rinde homenaje a José Manuel Estrada, recordando el aniversario de su muerte.

Estrada fue un destacado profesor, escritor y político argentino que impulsó la expansión del acceso educativo y promovió la mejora de la capacitación de los maestros.

Quién fue José Manuel Estrada. Día del Profesor en la Argentina: ¿por qué se celebra hoy? José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires, en el seno de una familia que valoraba profundamente la educación. Se formó en periodismo, disciplina que lo llevó, junto a su hermano Santiago, a dirigir el periódico La Guirnalda. Además, fue fundador del Círculo Literario, espacio dedicado al estudio de la historia argentina.

A los 23 años fue designado como director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Por solicitud de Luis José de la Peña, dictó un curso de historia compuesto por 30 volúmenes en la Escuela Normal de Profesores, experiencia que lo motivó a escribir su obra Lecciones de la Historia Argentina.

Esta fecha se celebra en honor al escritor José Manuel Estrada. Cuándo es el Día del Profesor 2025 en Argentina. En 1876, Nicolás Avellaneda lo designó como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Más adelante, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ocupó la cátedra de Instrucción Cívica en el mismo establecimiento y se desempeñó como jefe del Departamento de Escuelas. Su destacada labor en el ámbito educativo le valió ser elegido diputado por Buenos Aires en 1873, representando al Partido de la Unión Católica. En los últimos años de su vida, debido a problemas de salud, decidió trasladarse a Paraguay, donde falleció el 17 de septiembre de 1894. 150 frases para compartir con los docentes por WhatsApp Feliz día a los profesores que hacen de cada clase un viaje inolvidable.

En este día saludamos a los profesores por su paciencia infinita y dedicación constante.

Ser profesor significa guiar a otros sin perder de vista el propio aprendizaje.

Un profesor inspira más que enseñando, motivando a creer en sí mismo.

Ser profesor en el mundo significa dejar huella en cada generación.

El rol de los profesores es guiar hacia el conocimiento.

De los profesores aprendemos a confiar en nuestras capacidades. El Día del Profesor se celebra cada septiembre en Argentina. La importancia de los profesores radica en que forman el futuro.

Gracias a los profesores por regalarnos su paciencia infinita.

Feliz día del profesor a quienes iluminan con sabiduría cada aula.

Un buen profesor deja una huella imborrable en la vida de sus alumnos.

Gracias, profesor, por guiarnos con el corazón y no solo con los libros.

La enseñanza es la herramienta que cambia el mundo, y ustedes son parte de ese cambio.

Detrás de cada logro hay un profesor que creyó primero.

Un profesor abre caminos, pero también inspira a volar más alto.

Tu paciencia y dedicación nos motivan a mejorar cada día.

¡Feliz día, profesores! dia del profesor 22.jpg Un profesor enseña con su ejemplo tanto como con sus palabras.

Los profesores cumplen el rol de inspirar con su ejemplo.

Feliz día del profesor a quienes convierten la enseñanza en inspiración.

Gracias a los profesores que creen en cada estudiante.

De los profesores aprendemos que el esfuerzo abre puertas.

Ser profesor en el mundo es encender la chispa del conocimiento.

Los profesores son importantes porque despiertan vocaciones.

Gracias por sembrar en nosotros amor por el conocimiento y la curiosidad.

Los mejores profesores nos enseñan a disfrutar del aprendizaje.

