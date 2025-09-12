viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 09:00
Histórico.

FNE 2025: Una escuela tendrá dos representantes en la Elección Provincial

Un establecimiento marca un hecho inédito este 2025 al contar con dos alumnas en la Elección Provincial de la FNE 2025. Todos los detalles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas para la Elección Provincial de la FNE 2025.

Candidatas para la Elección Provincial de la FNE 2025.

Las protagonistas de este suceso son Carol Vásquez, elegida por la sede Susques y luego del departamento Susques, y Catalina Dadah, estudiante de la sede Yuto en representación del departamento Ledesma. Ambas participarán en el evento que reúne a candidatas de toda la provincia y que es uno de los momentos más esperados de la celebración estudiantil.

Se trata de la primera vez que un mismo establecimiento educativo alcanza dos lugares en la instancia provincial, algo posible gracias a que la institución cuenta con sedes distribuidas en distintos departamentos.

Escuela de Minas
La Escuela de Minas tendrá dos representantes en la Elección Provincial de la FNE 2025.

La Escuela de Minas tendrá dos representantes en la Elección Provincial de la FNE 2025.

Podrían ser tres

A las candidatas confirmadas se suma Emma Coronell, alumna de la sede San Salvador de Jujuy, quien competirá este domingo 14 de septiembre en la Elección Capital. Si obtiene el título, también pasará a la instancia provincial, lo que le daría a la Escuela de Minas un tercer lugar inédito.

Emma Coronell
Emma Coronell - Escuela de Minas.

Emma Coronell - Escuela de Minas.

La Elección Provincial

El 22 de septiembre, Ciudad Cultural volverá a ser escenario de una de las noches más esperadas de la juventud jujeña. Allí, Carol Vásquez y Catalina Dadah ya tienen asegurado su lugar entre las representantes departamentales. Todo dependerá de lo que ocurra este domingo en San Salvador de Jujuy para saber si la institución logra romper otro récord en esta edición 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

