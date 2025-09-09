Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), uno de los eventos más importantes de Jujuy, contará este año con la presencia de cuatro famosos, que acompañarán la cobertura de Canal 4 de manera exclusiva, llevando la emoción de los desfiles y actividades a todos los hogares de la provincia y el mundo.
Los famosos que estarán en Canal 4 de Jujuy
La jujeña influencer y ex finalista de Gran Hermano 2025, Luz Tito, será la conductora de la transmisión durante tres noches en la avenida de Ciudad Cultural: “Les cuento que estoy muy feliz porque el 18 de septiembre voy a estar en Jujuy. Tres noches mágicas como conductora de la Fiesta Nacional de los Estudiantes los días 18, 19 y 20 por la pantalla de Canal 4", dijo en redes sociales.
"Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso” "Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso”
Además, los días 19 y 20 estará acompañada por Martina Pereyra y Santiago “Tato” Algorta, el gran ganador de Gran Hermano 2025.
Por otra parte, Nico Voutrinas, reconocido influencer con más de tres millones de seguidores, estará al frente de la transmisión los días 23, 25 y 27 de septiembre. “Voy a ser conductor en Canal 4, voy a estar con los pibes y las pibas. Muy contento porque voy a estar con los chicos”, aseguró Voutrinas.
¡La FNE 2025 por Canal 4 de Jujuy!
Tal como es costumbre, Canal 4 de Jujuy llevará la Fiesta Nacional de los Estudiantes a los hogares de todo el mundo de la mejor manera, con un gran despliegue durante las 10 noches para que lo vivas a pleno.
Luz, Martu, Nico y Tato se sumarán a los conductores habituales que transmiten toda la FNE.
Agenda completa de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO EN CANAL 4 DE JUJUY)
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.