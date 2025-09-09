Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) , uno de los eventos más importantes de Jujuy, contará este año con la presencia de cuatro famosos , que acompañarán la cobertura de Canal 4 de manera exclusiva , llevando la emoción de los desfiles y actividades a todos los hogares de la provincia y el mundo.

Jujuy. FNE 2025: los menores de edad solo podrán ir a bailes avalados por el Ente

La jujeña influencer y ex finalista de Gran Hermano 2025 , Luz Tito, será la conductora de la transmisión durante tres noches en la avenida de Ciudad Cultural: “Les cuento que estoy muy feliz porque el 18 de septiembre voy a estar en Jujuy. Tres noches mágicas como conductora de la Fiesta Nacional de los Estudiantes los días 18, 19 y 20 por la pantalla de Canal 4", dijo en redes sociales.

"Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso” "Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso”

Luz Tito

Además, los días 19 y 20 estará acompañada por Martina Pereyra y Santiago “Tato” Algorta, el gran ganador de Gran Hermano 2025.

Por otra parte, Nico Voutrinas, reconocido influencer con más de tres millones de seguidores, estará al frente de la transmisión los días 23, 25 y 27 de septiembre. “Voy a ser conductor en Canal 4, voy a estar con los pibes y las pibas. Muy contento porque voy a estar con los chicos”, aseguró Voutrinas.

¡La FNE 2025 por Canal 4 de Jujuy!

Tal como es costumbre, Canal 4 de Jujuy llevará la Fiesta Nacional de los Estudiantes a los hogares de todo el mundo de la mejor manera, con un gran despliegue durante las 10 noches para que lo vivas a pleno.

Luz, Martu, Nico y Tato se sumarán a los conductores habituales que transmiten toda la FNE.

Agenda completa de la FNE 2025