martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 12:23
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Serán los conductores y protagonistas de los desfiles y transmisiones de la FNE 2025 de forma exclusiva por la pantalla de Canal 4 de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en la FNE 2025.

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en la FNE 2025.

Famosos en Canal 4 de Jujuy (1)
Lee además
Desfile Bienvenida Primavera para la FNE 2025.
Jujuy.

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera
Foto ilustrativa.
Jujuy.

FNE 2025: los menores de edad solo podrán ir a bailes avalados por el Ente

Los famosos que estarán en Canal 4 de Jujuy

La jujeña influencer y ex finalista de Gran Hermano 2025, Luz Tito, será la conductora de la transmisión durante tres noches en la avenida de Ciudad Cultural: “Les cuento que estoy muy feliz porque el 18 de septiembre voy a estar en Jujuy. Tres noches mágicas como conductora de la Fiesta Nacional de los Estudiantes los días 18, 19 y 20 por la pantalla de Canal 4", dijo en redes sociales.

"Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso” "Quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad porque es una fecha muy importante para Jujuy. Nos vemos pronto, les mando un beso”

Luz Tito

Además, los días 19 y 20 estará acompañada por Martina Pereyra y Santiago “Tato” Algorta, el gran ganador de Gran Hermano 2025.

Por otra parte, Nico Voutrinas, reconocido influencer con más de tres millones de seguidores, estará al frente de la transmisión los días 23, 25 y 27 de septiembre. “Voy a ser conductor en Canal 4, voy a estar con los pibes y las pibas. Muy contento porque voy a estar con los chicos”, aseguró Voutrinas.

¡La FNE 2025 por Canal 4 de Jujuy!

Tal como es costumbre, Canal 4 de Jujuy llevará la Fiesta Nacional de los Estudiantes a los hogares de todo el mundo de la mejor manera, con un gran despliegue durante las 10 noches para que lo vivas a pleno.

Luz, Martu, Nico y Tato se sumarán a los conductores habituales que transmiten toda la FNE.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON LUZ TITO, MARTINA PEREYRA Y TATO ALGORTA EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural (CON NICO VOUTRINAS EN CANAL 4 DE JUJUY)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

FNE 2025: los menores de edad solo podrán ir a bailes avalados por el Ente

FNE 2025: a días del primer desfile de carrozas, cómo están los canchones

FNE 2025: cómo será el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

El año que Yavi tuvo reina provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Pedro Octavio Figueroa
Dolor.

Murió Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel