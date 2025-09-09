FNE 2025: cómo será el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

En el marco de la llegada de una nueva edición de la FNE 2025, desde la Dirección de Tránsito del Municipio ya están diagramando el operativo policial para acompañar el traslado de todas las carrozas hacia Ciudad Cultural.
Cuándo y cómo será el operativo
Según el cronograma anunciado por el Ente Autárquico Permanente, el primer desfile del Grupo A es el jueves 18 de septiembre, en base a ello, el operativo será de la siguiente manera:
En cuanto al orden en el que ingresarán las carrozas, no hay uno estipulado aún, ya que dependerá de cómo cada colegio vaya terminando su carroza.
Desde Tránsito del municipio indicaron a Todojujuy que, entre jueves y viernes de esta semana, ya tendrán el listado completo y se sabrá qué carrozas ingresan el martes y cuáles lo harán el miércoles.
Cómo harán con las carrozas del interior
Sobre este tema, desde Tránsito dieron a conocer que ya están en contacto con los responsables de los colegios de Perico, El Carmen, San Pedro y la zona del Ramal. Sólo faltan las del Norte y Palpalá.
Como todos los años, el operativo consiste en recibir a las carrozas que llegan desde diferentes puntos de la provincia y acompañarlos hasta Ciudad Cultural.
En total y para el traslado de los diferentes colegios, afectarán a 45 agentes en moto que serán quienes acompañarán a los chicos y sus carrozas.
En este sentido se solicita a los conductores que circulen con precaución y tengan paciencia ya que el traslado requiere de tiempo.
FNE 2025: así será el operativo para trasladar las carrozas a Ciudad Cultural - Imagen de archivo
Agenda completa de la FNE 2025
-
Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs.
Pintada Estudiantil – Ciudad Cultural.
-
Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs.
Elección Representante Capital – Ciudad Cultural.
-
Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs.
Desfile Bienvenida Primavera – Ciudad Cultural.
-
Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs.
Desfile Grupo A – Ciudad Cultural.
-
Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs.
Desfile Grupo B – Ciudad Cultural.
-
Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs.
Desfile Doble – Ciudad Cultural.
-
Domingo 21 de septiembre
14:00 a 18:00 hs. – Exposición de Carrozas.
19:00 hs. – Elección del Paje 10 – Ciudad Cultural.
-
Lunes 22 de septiembre
14:00 a 17:00 hs. – Exposición de Carrozas.
20:00 hs. – Elección Representante Provincial – Ciudad Cultural.
-
Martes 23 de septiembre
8:30 hs. – Congreso de la Juventud – Centro de Innovación Tecnológica.
20:00 hs. – Desfile Grupo A – Ciudad Cultural.
-
Miércoles 24 de septiembre – 20:00 hs.
Desfile Grupo B – Ciudad Cultural.
-
Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs.
Desfile Doble – Ciudad Cultural.
-
Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs.
Elección Representante Nacional – Estadio 23 de Agosto.
-
Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs.
Entrega de Premios – Ciudad Cultural.
