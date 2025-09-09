FNE 2025: cómo será el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural

FNE 2025: así será el operativo para trasladar las carrozas a Ciudad Cultural - Imagen de archivo

En el marco de la llegada de una nueva edición de la FNE 2025 , desde la Dirección de Tránsito del Municipio ya están diagramando el operativo policial para acompañar el traslado de todas las carrozas hacia Ciudad Cultural.

¡Hermosa! FNE 2025: La nueva corona de Tilcara con elementos de la zona que enamora a todos

Un éxito. FNE 2025: colegios de Quebrada y Puna vivieron la Primavera en las Alturas

Según el cronograma anunciado por el Ente Autárquico Permanente, el primer desfile del Grupo A es el jueves 18 de septiembre, en base a ello, el operativo será de la siguiente manera:

En cuanto al orden en el que ingresarán las carrozas, no hay uno estipulado aún, ya que dependerá de cómo cada colegio vaya terminando su carroza.

Desde Tránsito del municipio indicaron a Todojujuy que, entre jueves y viernes de esta semana, ya tendrán el listado completo y se sabrá qué carrozas ingresan el martes y cuáles lo harán el miércoles.

Cómo harán con las carrozas del interior

Sobre este tema, desde Tránsito dieron a conocer que ya están en contacto con los responsables de los colegios de Perico, El Carmen, San Pedro y la zona del Ramal. Sólo faltan las del Norte y Palpalá.

Como todos los años, el operativo consiste en recibir a las carrozas que llegan desde diferentes puntos de la provincia y acompañarlos hasta Ciudad Cultural.

En total y para el traslado de los diferentes colegios, afectarán a 45 agentes en moto que serán quienes acompañarán a los chicos y sus carrozas.

En este sentido se solicita a los conductores que circulen con precaución y tengan paciencia ya que el traslado requiere de tiempo.

FNE 2025: así será el operativo para trasladar las carrozas a Ciudad Cultural - Imagen de archivo FNE 2025: así será el operativo para trasladar las carrozas a Ciudad Cultural - Imagen de archivo

Agenda completa de la FNE 2025