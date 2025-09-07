FNE 2025: colegios de Quebrada y Puna vivieron la Primavera en las Alturas

Primavera en las Alturas en Uquía.

Con un amplio despliegue de actividades recreativas y culturales, se realizó este sábado 6 de septiembre en Uquía la “Primavera en las Alturas”. El evento, incorporado a la agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025), reunió a jóvenes de distintas localidades con el objetivo de compartir experiencias, disfrutar de la música y las tradiciones locales, y sentirse parte de la celebración provincial.

Una jornada cargada de actividades Durante toda la jornada, los estudiantes participaron de talleres, competencias recreativas y presentaciones artísticas, que se desarrollaron en distintos espacios del pueblo. El evento contó con la presencia de delegaciones de la Quebrada y la Puna, quienes disfrutaron de las propuestas diseñadas especialmente para fortalecer la integración y la convivencia entre los jóvenes.

El Gobierno de la Provincia, a través de diversas áreas, brindó apoyo logístico y operativo para garantizar el desarrollo del encuentro. La coordinación permitió que las actividades se realizaran con normalidad y que los estudiantes pudieran disfrutar de un espacio seguro y organizado. "Primavera en las Alturas" se consolida como una iniciativa que busca federalizar la Fiesta Nacional de los Estudiantes, permitiendo que los jóvenes de distintas regiones de la provincia puedan participar activamente de la celebración. Con esta edición, el festival reafirmó su rol como espacio de encuentro, recreación y construcción de comunidad entre las juventudes jujeñas.

