FNE 2025: La nueva corona de Tilcara con elementos de la zona que enamora a todos

Durante la elección departamental de Tilcara, se presentó la corona “Quebrada en Flor”, una pieza artesanal diseñada especialmente para la FNE 2025. La obra destaca por su minucioso trabajo en filigrana y la incorporación de motivos representativos de la región, como cardones, llamas y la flor emblema de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La corona no solo es un accesorio decorativo, sino un símbolo de la cultura local. Cada detalle fue pensado por el autor para homenajear la riqueza natural y tradicional de la Quebrada de Humahuaca, fusionando arte y significado en un solo objeto.

Corona de Tilcara

Qué es la filigrana La filigrana es una técnica artesanal que utiliza finos hilos de metal —generalmente oro o plata— para crear formas delicadas y detalladas. Este método permite elaborar piezas ligeras pero resistentes, con un acabado elegante y preciso. En la corona “Quebrada en Flor”, la filigrana permitió reproducir motivos típicos de la región con una estética única, convirtiéndola en un tesoro de la artesanía local. Corona de Tilcara (2) Elecciones departamentales de la FNE 2025 Las elecciones departamentales: Santa Catalina - Iris Ruth Cruz

- Iris Ruth Cruz Valle Grande - Zaida Unice Perales

- Zaida Unice Perales Cochinoca - Sofía Rosales

- Sofía Rosales Rinconada - Nicole Araceli Acho

- Nicole Araceli Acho Humahuaca - Yuliana Morales

- Yuliana Morales Tilcara - Trinidad Vera

- Trinidad Vera Tumbaya - Yasmín Nogueira

- Yasmín Nogueira Ledesma - Catalina Dadah

- Catalina Dadah Palpalá - Angelina Armella Morel

- Angelina Armella Morel San Antonio - 7 de septiembre

7 de septiembre Yavi - 9 de septiembre

- 9 de septiembre Santa Bárbara -10 de septiembre

-10 de septiembre Susques - 10 de septiembre

- 10 de septiembre San Pedro - 12 de septiembre

- 12 de septiembre El Carmen - 13 de septiembre

- 13 de septiembre Dr. Manuel Belgrano - 14 de septiembre Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural

Elección Representante Capital - Ciudad Cultural Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

