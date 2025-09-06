sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 09:26
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

La FNE 2025 sigue sumando nombres. Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron en la noche del viernes a sus nuevas Representantes.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
representantes tilcara humahuaca tumbaya

Se acerca el inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 y los distintos departamentos de la provincia de Jujuy empezaron a proclamar a las Representantes que formarán parte de la Elección Provincial el lunes 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus respectivas Embajadoras Estudiantes por la FNE 2025 en la noche del viernes 5 de septiembre.

FNE 2025: las elegidas en Tilcara, Humahuaca y Tumbaya

Trinidad Vera Representante de Tilcara

La representante del Colegio Secundario de Artes N°49 de Tilcara, Trinidad Vera, fue la elegida para representar a todo el Departamento de Tilcara en la FNE 2025. Además, también fueron proclamadas en la noche del viernes: Caterina Caliva como Primera Princesa; Luciana Quispe como segunda princesa; Lourdes Cunchila como Primera Dama de Honor; Leila Viveros como Segunda Dama de Honor; y Camila Chuichuy como Miss Simpatía.

Trinidad Vera

Yuliana Morales es la Representante de Humahuaca

En el marco de la Elección Departamental de Humahuaca, Juliana Morales del Colegio Secundario N°25, fue elegida como la Representante que estará en Ciudad Cultural en representación de todo el estudiantado humahuaqueño.

Yuliana Morales

Yasmín Méndez Nogueira, Representante de Tumbaya

La Embajadora de Purmamarca, Yasmín Méndez Nogueira, fue elegida en la jornada del viernes 5 de septiembre, como la nueva Representante Departamental de Tumbaya. También fueron coronadas: Dana Arjona de El Moreno como Primera Princesa; Eli Espíndola de Volcán como Segunda Princesa; y Georgina Puca de Colorados como Dama de Honor.

yazmin mendez

Todas las fechas de las elecciones departamentales de la FNE 2025

Las jornadas se desarrollarán en distintos escenarios entre el 4 y el 14 de septiembre, según el cronograma oficial:

  • 6 de septiembre - Ledesma (en Yuto)
  • 7 de septiembre - San Antonio (en la Plaza Central de San Antonio)
  • 9 de septiembre - Yavi (en La Quiaca)
  • 10 de septiembre - Santa Bárbara (en El Piquete)
  • 10 de septiembre - Susques (en Catua)
  • 12 de septiembre - San Pedro (en Tiro y Gimnasia)
  • 13 de septiembre - El Carmen (en Talleres de Perico)
  • 14 de septiembre - Dr. Manuel Belgrano (Ciudad Cultural)

