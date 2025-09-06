sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 10:13
Organización.

FNE 2025: se entregarán 80 permisos para vendedores de la economía popular

Garantizando espacio y orden, se entregarán 80 permisos a vendedores de la economía popular en la Ciudad Cultural para la FNE 2025 .

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Rubén Tabarcachi - Espacios Públicos

Rubén Tabarcachi - Espacios Públicos

Rubén Tabarcachi, director de Espacios Públicos, explicó cómo avanzan las gestiones para lograr una venta ordenada y sin demoras durante la realización de la FNE 2025.

Lee además
Escuela Juanita Stevens
Causa.

Se restringió el ingreso a los vendedores del kiosco de la escuela Juanita Stevens
Convoca a gente para ayudar a los vendedores ambulantes
Solidaridad.

Convoca a gente para ayudar a los vendedores ambulantes

“Habiendo terminado la parte del Èxodo Jujeño, inmediatamente nos pusimos a trabajar con los comerciantes de la economía popular, que querían tener su lugar, su zona para la comercialización en la Ciudad Cultural, para la Fiesta de los Estudiantes con una intención de que no tengan espera, que no haya demoras y que no hagan fila”, detalló.

Prioridades en la entrega

El funcionario señaló que se priorizó a los comerciantes más antiguos y responsables: “Se hizo una segregación por antigüedad, por inscripción, por necesidad. La mayoría está en una situación económica conflictiva, pero se trató de tomar la prioridad al más responsable y al que está al día con el cumplimiento de la ordenanza”.

ECONOMÍA POPULAR

Cupo para 80 postulantes

Aunque hay una lista extensa de postulantes, el cupo está cerrado en 80, con una lista auxiliar como suplentes por si algunos no cumplen con el pago requerido según la ordenanza tributaria. “Si no pueden pagar el monto que nos establece la ordenanza tributaria, la impositiva quedará en lugar vacante para alguien que lo pueda pagar y que pueda cumplir con todos los requisitos”, explicó el director.

Para evitar aglomeraciones y cuidar la comodidad de los vendedores, la entrega de permisos que se otorgan en las oficinas ubicadas en la Vieja Terminal, se está haciendo en grupos reducidos: “Estuvimos llamando de a grupo a los fines de que la parte administrativa no se desborde tampoco. Y por una cuestión de solidaridad con los vendedores también, por el clima, para que no estén pasando frío ni se estén mojando”. Los permisos podrán ser retirados hasta el jueves próximo.

Con esta medida, se busca consolidar un espacio seguro y organizado para que los comerciantes de la economía popular puedan aprovechar el gran movimiento que genera la Fiesta de los Estudiantes, al tiempo que se garantiza un recorrido fluido y cómodo para el público.

TABARCACHI TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se restringió el ingreso a los vendedores del kiosco de la escuela Juanita Stevens

Convoca a gente para ayudar a los vendedores ambulantes

Manejaba alcoholizado, atropelló a una vendedora ambulante y chocó

Le robaron en el día de su cumpleaños: la historia de José, un vendedor muy querido en Los Perales

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo que se lee ahora
humahuaca, tilcara y tumbaya coronaron a sus representantes para la fne 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

Eugenia Quevedo. video
Rumores.

Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial. video
Iglesia católica.

Canonización de Carlo Acutis: dónde verla, quién fue y qué hizo

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel