FNE 2025: se entregarán 80 permisos para vendedores de la economía popular

Garantizando espacio y orden, se entregarán 80 permisos a vendedores de la economía popular en la Ciudad Cultural para la FNE 2025 .
Rubén Tabarcachi, director de Espacios Públicos, explicó cómo avanzan las gestiones para lograr una venta ordenada y sin demoras durante la realización de la FNE 2025.
“Habiendo terminado la parte del Èxodo Jujeño, inmediatamente nos pusimos a trabajar con los comerciantes de la economía popular, que querían tener su lugar, su zona para la comercialización en la Ciudad Cultural, para la Fiesta de los Estudiantes con una intención de que no tengan espera, que no haya demoras y que no hagan fila”, detalló.
El funcionario señaló que se priorizó a los comerciantes más antiguos y responsables: “Se hizo una segregación por antigüedad, por inscripción, por necesidad. La mayoría está en una situación económica conflictiva, pero se trató de tomar la prioridad al más responsable y al que está al día con el cumplimiento de la ordenanza”.
Los 80 permisos están distribuidos para cubrir principalmente un sector gastronómico, así como una zona frente a ANSES destinada a la venta de golosinas y juegos, atendiendo a las necesidades y demandas del público. “Nosotros a través de las autoridades del Ente Autárquico volvimos a ratificar las mismas zonas de años anteriores”, aclaró Tabarcachi.
Aunque hay una lista extensa de postulantes, el cupo está cerrado en 80, con una lista auxiliar como suplentes por si algunos no cumplen con el pago requerido según la ordenanza tributaria. “Si no pueden pagar el monto que nos establece la ordenanza tributaria, la impositiva quedará en lugar vacante para alguien que lo pueda pagar y que pueda cumplir con todos los requisitos”, explicó el director.
Para evitar aglomeraciones y cuidar la comodidad de los vendedores, la entrega de permisos que se otorgan en las oficinas ubicadas en la Vieja Terminal, se está haciendo en grupos reducidos: “Estuvimos llamando de a grupo a los fines de que la parte administrativa no se desborde tampoco. Y por una cuestión de solidaridad con los vendedores también, por el clima, para que no estén pasando frío ni se estén mojando”. Los permisos podrán ser retirados hasta el jueves próximo.
Con esta medida, se busca consolidar un espacio seguro y organizado para que los comerciantes de la economía popular puedan aprovechar el gran movimiento que genera la Fiesta de los Estudiantes, al tiempo que se garantiza un recorrido fluido y cómodo para el público.
