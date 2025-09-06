Más de 3.000 estudiantes disfrutaron la Cultural Fest de la FNE 2025

Una gran participación de estudiantes jujeños se vivenció en la Cultural Fest. Más de 3.000 jóvenes se hicieron presentes en Ciudad Cultural para palpitar lo que será la FNE 2025.

Cele Rodríguez y DJ Dexter, fueron los shows centrales de una noche inolvidable.

Detalles de la Cultural Fest 2025 Según informó el Ente Autárquico Permanente, más de 3.000 chicos disfrutaron y bailaron en una nueva edición de la Cultural Fest. Cabe destacar que en esta jornada estuvieron presentes Cele Rodríguez y DJ Dexter, quienes se encargaron de hacer bailar y cantar a los estudiantes que no quisieron perderse una noche mágica.

En este marco, los organizadores saltaron que la iniciativa nació hace dos años con un claro propósito: apoyar a los carroceros en la construcción de las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy en el predio del barrio Alto Padilla.

image Cuál es el objetivo de la Cultural Fest Desde sus inicios, la Cultural Fest busca generar un aporte directo al esfuerzo y la creatividad de los equipos estudiantiles que, durante meses, trabajan en los talleres para dar vida a las carrozas que deslumbran en su paso por Ciudad Cultural. Por eso, la propuesta reúne a cientos de estudiantes que disfrutan de música en vivo, DJs y un ambiente pensado para la juventud. Más allá de lo recreativo, el festival tiene como fin primordial, recaudar dinero para los colegios que forman parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.