sábado 06 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de septiembre de 2025 - 10:32
Eventos.

Más de 3.000 estudiantes disfrutaron la Cultural Fest de la FNE 2025

Miles de estudiantes jujeños formaron parte de la Cultural Fest, con la participación de artistas jujeños.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
cultural fest fne

Una gran participación de estudiantes jujeños se vivenció en la Cultural Fest. Más de 3.000 jóvenes se hicieron presentes en Ciudad Cultural para palpitar lo que será la FNE 2025.

Lee además
Llega laCultural Fest de la FNE 2025 (Archivo)
Ciudad Cultural.

Llega la Cultural Fest con música y solidaridad en la antesala de la FNE 2025
FNE 2025: operativoespecial de colectivos y taxis por el Cultural Fest (Foto ilustrativa)
Alto Padilla.

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

Cele Rodríguez y DJ Dexter, fueron los shows centrales de una noche inolvidable.

Detalles de la Cultural Fest 2025

Según informó el Ente Autárquico Permanente, más de 3.000 chicos disfrutaron y bailaron en una nueva edición de la Cultural Fest. Cabe destacar que en esta jornada estuvieron presentes Cele Rodríguez y DJ Dexter, quienes se encargaron de hacer bailar y cantar a los estudiantes que no quisieron perderse una noche mágica.

En este marco, los organizadores saltaron que la iniciativa nació hace dos años con un claro propósito: apoyar a los carroceros en la construcción de las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy en el predio del barrio Alto Padilla.

image

Cuál es el objetivo de la Cultural Fest

Desde sus inicios, la Cultural Fest busca generar un aporte directo al esfuerzo y la creatividad de los equipos estudiantiles que, durante meses, trabajan en los talleres para dar vida a las carrozas que deslumbran en su paso por Ciudad Cultural.

Por eso, la propuesta reúne a cientos de estudiantes que disfrutan de música en vivo, DJs y un ambiente pensado para la juventud. Más allá de lo recreativo, el festival tiene como fin primordial, recaudar dinero para los colegios que forman parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llega la Cultural Fest con música y solidaridad en la antesala de la FNE 2025

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

Cultural Fest de la FNE 2025: qué artistas estarán, precio y dónde comprar las entradas

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 6 de septiembre

FNE 2025: se entregarán 80 permisos para vendedores de la economía popular

Lo que se lee ahora
humahuaca, tilcara y tumbaya coronaron a sus representantes para la fne 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado
Análisis.

Una psiquiatra del MPA de Salta evalúa a Matías Jurado

Eugenia Quevedo. video
Rumores.

Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

Carlos Cruz, de 45 años de edad y su esposa, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, oriundos de la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Tragedia.

Cómo sigue la salud de la pareja jujeña tras el incendio trágico en Ushuaia

Papa León XIV canonizará a Carlo Acutis, el primer santo millennial. video
Iglesia católica.

Canonización de Carlo Acutis: dónde verla, quién fue y qué hizo

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025
Agenda.

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya coronaron a sus Representantes para la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel