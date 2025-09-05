Llega la Cultural Fest con música y solidaridad en la antesala de la FNE 2025

Los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) comienzan a palpitarse en Jujuy y, como parte de las actividades previas, este viernes 5 de septiembre se vivirá una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural, desde las 19 horas .

La noche contará con la actuación en vivo de Cele Rodríguez y DJ Dexter , en un show pensado especialmente para los jóvenes. Las entradas tienen un valor de $2.000 y todo lo recaudado será destinado a los colegios que participan de la FNE con carrozas.

Aunque la Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente días después , la Cultural Fest ya es considerada una de las citas más esperadas del calendario . Su espíritu combina entretenimiento, solidaridad y tradición, convirtiéndose en el punto de partida simbólico de las celebraciones que cada septiembre tiñen de color y alegría a la provincia.

La iniciativa nació hace dos años con un claro propósito : apoyar a los carroceros en la construcción de las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy en el predio del barrio Alto Padilla.

Cada edición de la Cultural Fest significa un aporte directo al esfuerzo y la creatividad de los equipos estudiantiles que, durante meses, trabajan en los talleres para dar vida a las carrozas que deslumbran en su paso por Ciudad Cultural.

Cultural Fest de la FNE 2025: un espacio de encuentro juvenil

La propuesta reúne a cientos de estudiantes que disfrutan de música en vivo, DJs y un ambiente pensado para la juventud. Más allá de lo recreativo, el festival se transformó en un espacio de encuentro y unión entre colegios, cargado de la energía previa a la llegada de la primavera.

Operativo de transporte

La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que desde las 18 horas y hasta la finalización del servicio, las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicarán paradas debidamente identificadas para cada línea.

El recorrido afectado comprenderá Comandante Pérez, Ruta Nacional N° 9, Airampo, Avenida Santibáñez, Avenida Bolivia y Avenida de los Estudiantes, retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estarán dispuestas sobre Avenida de los Estudiantes, en sentido hacia Avenida Bolivia.

Se estableció que el servicio de transporte alternativo de pasajeros, es decir los taxis, tendrá su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opción complementaria a los asistentes. Pidieron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.