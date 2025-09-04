Arranca la FNE 2025 y llega este viernes 5 de septiembre la Cultural Fest, por lo cual la Municipalidad de San Salvador de Jujuy diagramó un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulación en el barrio Alto Padilla.
La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que desde las 18 horas y hasta la finalización del servicio, las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicarán paradas debidamente identificadas para cada línea.
Operativo de transporte
El recorrido afectado comprenderá Comandante Pérez, Ruta Nacional N° 9, Airampo, Avenida Santibáñez, Avenida Bolivia y Avenida de los Estudiantes, retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estarán dispuestas sobre Avenida de los Estudiantes, en sentido hacia Avenida Bolivia.
FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest (Foto ilustrativa)
Se estableció que el servicio de transporte alternativo de pasajeros, es decir los taxis, tendrá su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opción complementaria a los asistentes. Pidieron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.
Cómo será la Cultural Fest de la FNE 2025
Desde las 19 se llevará a cabo el evento en Ciudad Cultural con la actuación en vivo de Cele Rodríguez y DJ Dexter. Todo lo recaudado es para los colegios que participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con carrozas.
La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.
Agenda completa de la FNE 2025
- Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
- Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
- Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
- Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
- Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
- Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
- Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
- Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
- Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
- Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
- Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
- Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
- Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
- Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
