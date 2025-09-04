FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

Arranca la FNE 2025 y llega este viernes 5 de septiembre la Cultural Fest , por lo cual la Municipalidad de San Salvador de Jujuy diagramó un operativo especial de transporte para facilitar el acceso y la circulación en el barrio Alto Padilla .

La Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que desde las 18 horas y hasta la finalización del servicio , las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para llegar hasta el lugar del evento, donde se ubicarán paradas debidamente identificadas para cada línea.

El recorrido afectado comprenderá Comandante Pérez, Ruta Nacional N° 9, Airampo, Avenida Santibáñez, Avenida Bolivia y Avenida de los Estudiantes , retomando luego el trayecto habitual. Las paradas estarán dispuestas sobre Avenida de los Estudiantes , en sentido hacia Avenida Bolivia.

Se estableció que el servicio de transporte alternativo de pasajeros, es decir los taxis, tendrá su parada fija sobre Avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, para brindar una opción complementaria a los asistentes. Pidieron respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.

Cómo será la Cultural Fest de la FNE 2025

Desde las 19 se llevará a cabo el evento en Ciudad Cultural con la actuación en vivo de Cele Rodríguez y DJ Dexter. Todo lo recaudado es para los colegios que participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con carrozas.

La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.

Agenda completa de la FNE 2025