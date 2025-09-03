jueves 04 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 21:02
Jujuy.

FNE 2025: carroceros podrán entrar gratis al Museo del Cabildo en septiembre

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, los carroceros podrán visitar de manera gratuita el Museo del Cabildo de Jujuy presentando su oblea.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cabildo de Jujuy.

Cabildo de Jujuy.

Pintada estudintil.
Atención.

Pintada estudiantil de la FNE 2025: hasta cuándo son las inscripciones
Candidatas Elección Representante Capital 2025.
Jujuy.

FNE 2025: orden y las fotos de las candidatas para la Elección Capital

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar su oblea de carrocero, documento que los acredita como parte de la tradicional celebración estudiantil.

Los horarios habilitados para el ingreso gratuito serán los días martes, miércoles y viernes, de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas.

Las entradas cuestan 2 mil pesos y las pueden adquirir hasta el miércoles en el ENTE de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Todo lo recaudado es para los colegios que participan de la FNE con carrozas.

La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.

ciudad cultural fne.jpeg
Falta poco para la FNE 2025.

Falta poco para la FNE 2025.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

