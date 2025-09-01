Cultural Fest de la FNE 2025: qué artistas estarán, precio y dónde comprar las entradas

Empiezan a palpitarse los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre desde las 19 se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural con la actuación en vivo de Cele Rodríguez y DJ Dexter.
Cele Rodríguez estará en la Cena Blanca.
Cele Rodríguez estará en Cultural Fest.
Las entradas cuestan 2 mil pesos y las pueden adquirir hasta el miércoles en el ENTE de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Todo lo recaudado es para los colegios que participan de la FNE con carrozas.
La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.
De esta forma, la fiesta combina el entretenimiento juvenil con la tradición solidaria, asegurando que el espíritu de la FNE se mantenga vivo en cada detalle.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.