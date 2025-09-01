lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 19:52
Se viene.

Cultural Fest de la FNE 2025: qué artistas estarán, precio y dónde comprar las entradas

La Cultural Fest, como cada año, reunirá a cientos de estudiantes en una noche de música, baile y diversión en la previa de la FNE 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cultural Fest (foto archivo).

Cultural Fest (foto archivo).

Empiezan a palpitarse los eventos centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre desde las 19 se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural con la actuación en vivo de Cele Rodríguez y DJ Dexter.

Las entradas cuestan 2 mil pesos y las pueden adquirir hasta el miércoles en el ENTE de 9 a 13 y de 18 a 20 horas. Todo lo recaudado es para los colegios que participan de la FNE con carrozas.

La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.

De esta forma, la fiesta combina el entretenimiento juvenil con la tradición solidaria, asegurando que el espíritu de la FNE se mantenga vivo en cada detalle.

cultural fest.jpg
Cultural Fest (foto archivo).

Cultural Fest (foto archivo).

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

