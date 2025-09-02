Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

La provincia de Jujuy inaugurará oficialmente la Academia de Oficios, un programa educativo destinado a ofrecer capacitaciones gratuitas, certificadas y con rápida salida laboral. El acto de inauguración tuvo lugar este viernes en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico.

Capacitaciones con certificación oficial La propuesta busca llegar a jóvenes y adultos de todas las regiones de la provincia, con una oferta formativa orientada a las demandas actuales del mercado de trabajo. Cada curso contará con certificación de competencias laborales, lo que permitirá a los egresados mejorar sus oportunidades de inserción laboral en el sector privado y en la economía popular.

La iniciativa contempla el uso de aulas móviles, simuladores y plataformas digitales, lo que permitirá extender las capacitaciones a localidades alejadas de la capital jujeña. Además, los programas se diseñarán en conjunto con empresas y sindicatos, garantizando que los contenidos respondan a necesidades reales del sector productivo.

Electricista. Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. Inscripciones abiertas desde el 5 de septiembre Las inscripciones estarán disponibles a partir del viernes 5 de septiembre a través de la web oficial academiadeoficios.jujuy.gob.ar. También se habilitó un chatbot en la página y en WhatsApp (+54 9 3884 15 8977) para facilitar el acceso a la información. Por el momento, aún no se confirmó el listado de cursos que estarán disponibles en esta primera etapa, aunque desde el gobierno provincial señalaron que se comunicarán en los próximos días.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.