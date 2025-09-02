martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 08:47
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

El gobierno provincial inaugura la Academia de Oficios, un espacio de formación gratuita y con certificación oficial. Cuándo abren las inscripciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

La provincia de Jujuy inaugurará oficialmente la Academia de Oficios, un programa educativo destinado a ofrecer capacitaciones gratuitas, certificadas y con rápida salida laboral. El acto de inauguración tuvo lugar este viernes en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico.

Capacitaciones con certificación oficial

La propuesta busca llegar a jóvenes y adultos de todas las regiones de la provincia, con una oferta formativa orientada a las demandas actuales del mercado de trabajo. Cada curso contará con certificación de competencias laborales, lo que permitirá a los egresados mejorar sus oportunidades de inserción laboral en el sector privado y en la economía popular.

La iniciativa contempla el uso de aulas móviles, simuladores y plataformas digitales, lo que permitirá extender las capacitaciones a localidades alejadas de la capital jujeña. Además, los programas se diseñarán en conjunto con empresas y sindicatos, garantizando que los contenidos respondan a necesidades reales del sector productivo.

Electricista.
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

Inscripciones abiertas desde el 5 de septiembre

Las inscripciones estarán disponibles a partir del viernes 5 de septiembre a través de la web oficial academiadeoficios.jujuy.gob.ar. También se habilitó un chatbot en la página y en WhatsApp (+54 9 3884 15 8977) para facilitar el acceso a la información.

Por el momento, aún no se confirmó el listado de cursos que estarán disponibles en esta primera etapa, aunque desde el gobierno provincial señalaron que se comunicarán en los próximos días.

