martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 14:07
Alarmante.

Revelan cuál es la zona con más casos de narcomenudeo y violencia de género en Jujuy

El tramo entre Alto Comedero y Palpalá fue señalado como la zona más conflictiva de Jujuy, donde se concentra la mayoría de los casos de narcomenudeo y violencia de género.

Por  Analía Farfán
Alto Comedero (Archivo)

Alto Comedero (Archivo)

Durante tres jornadas, representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, junto a ministerios, legisladores de distintos partidos políticos, empresarios, cámaras, colegios profesionales y centros vecinales, trabajarán en un diagnóstico integral de la situación. El objetivo es trazar líneas de acción concretas que permitan contar con un plan estratégico de seguridad ciudadana consensuado y con fuerte base institucional.

Lello Sánchez

En tal sentido, el Procurador General, Sergio Lello Sánchez, habló en relación a las zonas que más preocupan y los delitos que más abundan: "La zona más conflictiva desde el punto de vista de la incidencia delictual es el tramo comprendido entre Alto Comedero y Palpalá".

"Es un sector que es muy densamente poblado y eso genera necesariamente mayor conflictividad. En general, en la cercanía del límite con Palpalá, es donde se ve mucho narcomenudeo y muchísima violencia de género", detalló Lello Sánchez.

Embed - Sergio Lello Sánchez Todo Jujuy

"Los tres fenómenos criminales más graves en Jujuy son la violencia de género, delitos contra la propiedad y narcomenudeo"

Siguiendo con los detalles de los delitos más graves en Jujuy, el Procurador General comentó que hay tres fenómenos delictivos: violencia de género, delitos contra la propiedad y narcomenudeo.

Sin embargo, explicó que "Hay que tener en cuenta que la cantidad de delitos es una cifra muy variable, siendo que no todos los delitos se denuncian y no todos los delitos se visibilizan".

Agregando, que en este plan estratégico de seguridad ciudadana, parte del trabajo es buscar que se visibilice en la mayor medida de las posibilidades cada uno de estos casos: "Por eso es que estamos en el territorio y queremos llegar a todos lados para resolver las conflictividades sociales, porque si no se las resuelve, se convierte en algo mucho peor que la disgregación del tejido social y de esa manera se pierde el sentido de la comunidad".

Finalizando, expresó: "Hay que aclarar que para tratar de resolver esta problemática hay que medir, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en qué consisten los fenómenos criminales de mayor trascendencia, que es lo que hemos comenzado a hacer a partir de la obtención de todos los datos relacionados con el delito y un esquema de actuación procesal a través de la oralidad".

