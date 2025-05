En 2024 se registraron 247 muertes por violencia de género en el país

En al menos el 48% de los casos relevados se registraron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio directo, mientras que al menos el 12% de los femicidas tenían antecedentes de violencia de género respecto a otras víctimas (distintas a las del femicidio). Inmediatamente después de cometer el hecho, 41 sujetos activos (17%) se suicidaron y otros 13 lo intentaron (5%); 85 (35%), en tanto, se dieron a la fuga, mientras que 76 sujetos activos (31%) buscaron ocultar su autoría.

De los casos relevados en 2024, al menos 36 de las 228 víctimas directas estuvieron desaparecidas o extraviadas previo al hallazgo del cuerpo. 4 víctimas presentaban problemáticas de salud mental y 29 tenían consumo problemático de sustancias. 10 sujetos activos pertenecían a fuerzas de seguridad.

Femicidios en Jujuy en 2024: qué dice el informe

En el año 2024, la provincia de Jujuy registró un total de 4 causas judiciales de femicidio directo con 4 víctimas directas, de las cuales 3 eran mujeres cis y 1 era una mujer trans/travesti. La tasa de víctimas directas de femicidio fue de 0,98 cada 100.000 mujeres, lo que equivale a 1 femicidio directo cada 101.543 mujeres.

Además, se informó una causa judicial de femicidio vinculado con una víctima varón cis y un sujeto activo.

ni una menos 22.jpg Muertes por violencia de género en Argentina.

Respecto a las hijas/os a cargo de las víctimas directas de femicidio, se contabilizó al menos 1 persona de entre 0 y 17 años, quien era potencial beneficiaria de la Ley N°27.452.

Los vínculos identificados comprendieron: 1 de pareja conviviente; 1 de pareja no conviviente; y 1 de ex pareja no conviviente. Para 1 caso no se contaba con información al respecto por no haber sido identificado el sujeto activo. Sobre los antecedentes de violencia de género, se observa que en 2 de los 4 casos existieron hechos previos de violencia por parte de los sujetos activos respecto de las víctimas directas de femicidio, 1 de los cuales surge de denuncia formal y otro a partir de otros elementos obrantes en la causa judicial. Además, se informó que al momento del hecho 1 víctima contaba con medidas de protección vigentes.

Se informó que al menos uno de los sujetos activos se encontraba retirado de la Policía Provincial. Respecto a la conducta del sujeto activo posterior al hecho, se indicó que: en 2 casos se dio a la fuga; en 1 caso fue aprehendido en flagrancia; y en otro caso se deshizo del cuerpo de la víctima.

Con relación al contexto en el que ocurrieron los hechos, se indicó que 3 de los femicidios directos tuvieron lugar en un contexto de violencia doméstica (Ley N° 26.485) y en 1 caso se registró un contexto de discriminación por orientación sexual/identidad de género / expresión.