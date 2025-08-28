jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 19:28
Aprobada.

Ley contra el Narcomenudeo: recuperarán inmuebles utilizados para la venta y distribución de estupefacientes

La Legislatura aprobó la Ley contra el Narcomenudeo, proyecto impulsado por el diputado Adriano Morone.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Adriano Morone y la&nbsp;Leycontra el Narcomenudeo

Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo

La Legislatura de Jujuy aprobó la Ley contra el Narcomenudeo, proyecto impulsado por el diputado Adriano Morone, por el cual se podrá recuperar y poner al servicio de la comunidad los inmuebles que eran utilizados para el fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes.

Lee además
narcomenudeo
Policial.

Narcomenudeo en Jujuy: más de 1.200 dosis de marihuana secuestradas
Narcomenudeoen Jujuy (Foto ilustrativa) 
Narcotráfico.

"Está mutando el delito de narcomenudeo en Jujuy y hoy hay más delivery"

“Esto era un compromiso asumido en campaña y hoy cumplimos”, enfatizó el legislador de Jujuy Crece, y resaltó el “amplio acompañamiento” de los bloques políticos que integran la Legislatura a favor de esta iniciativa, pero lamentó la posición adoptada por el bloque de Izquierda que “no sumó su voto”, entendiendo que “tendrá su motivación”.

Adriano Morone - Diputado

Qué dice la Ley contra el Narcomenudeo

El dispositivo debatido y aprobado, establece la posibilidad de devolver los referidos inmuebles a sus legítimos propietarios, destinarlos a seguridad, prevención de adicciones y capacitación laboral o simplemente derribar los búnkers.

Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo
Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo

Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo

Morone su vocación de “seguir brindando herramientas al Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, consustanciado con la “batalla emprendida por el Gobierno de la Provincia cuando adoptó la decisión política de desfederalizar la prevención y la represión al narcomenudeo”.

La Legislatura aprobó la transformación de las Sociedades del Estado

La Legislatura de Jujuy realizó este jueves la 8va. Sesión Ordinaria, donde se aprobó por mayoría la Ley Nº 6.468 que establece un marco legal general para habilitar, bajo condiciones específicas, la transformación jurídica de las Sociedades del Estado de la provincia.

La iniciativa llega tras los cambios por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, que derogó la Ley Nº 20.705, la cual regulaba la constitución y el funcionamiento de dichas sociedades.

Los diputados estimaron necesario dotar a las empresas públicas provinciales de herramientas legales modernas, flexibles y acordes al ordenamiento vigente, garantizando su continuidad operativa, seguridad jurídica, solvencia institucional y capacidad de desarrollo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Narcomenudeo en Jujuy: más de 1.200 dosis de marihuana secuestradas

"Está mutando el delito de narcomenudeo en Jujuy y hoy hay más delivery"

"El 70% de las causas por narcomenudeo en Jujuy son fruto de denuncias anónimas"

Narcomenudeo: desbaratan dos búnkeres de drogas en San Pedro y Libertador

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

Lo que se lee ahora
Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Este sábado realizarán un festejo por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Investigación.

Caso Matías Jurado: una psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel