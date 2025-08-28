Ley contra el Narcomenudeo: recuperarán inmuebles utilizados para la venta y distribución de estupefacientes

Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo

La Legislatura de Jujuy aprobó la Ley contra el Narcomenudeo , proyecto impulsado por el diputado Adriano Morone , por el cual se podrá recuperar y poner al servicio de la comunidad los inmuebles que eran utilizados para el fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes.

Narcotráfico. "Está mutando el delito de narcomenudeo en Jujuy y hoy hay más delivery"

Policial. Narcomenudeo en Jujuy: más de 1.200 dosis de marihuana secuestradas

“Esto era un compromiso asumido en campaña y hoy cumplimos” , enfatizó el legislador de Jujuy Crece, y resaltó el “amplio acompañamiento” de los bloques políticos que integran la Legislatura a favor de esta iniciativa, pero lamentó la posición adoptada por el bloque de Izquierda que “no sumó su voto”, entendiendo que “tendrá su motivación” .

Qué dice la Ley contra el Narcomenudeo

El dispositivo debatido y aprobado, establece la posibilidad de devolver los referidos inmuebles a sus legítimos propietarios, destinarlos a seguridad, prevención de adicciones y capacitación laboral o simplemente derribar los búnkers.

Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo Adriano Morone y la Ley contra el Narcomenudeo

Morone su vocación de “seguir brindando herramientas al Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, consustanciado con la “batalla emprendida por el Gobierno de la Provincia cuando adoptó la decisión política de desfederalizar la prevención y la represión al narcomenudeo”.

La Legislatura aprobó la transformación de las Sociedades del Estado

La Legislatura de Jujuy realizó este jueves la 8va. Sesión Ordinaria, donde se aprobó por mayoría la Ley Nº 6.468 que establece un marco legal general para habilitar, bajo condiciones específicas, la transformación jurídica de las Sociedades del Estado de la provincia.

La iniciativa llega tras los cambios por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, que derogó la Ley Nº 20.705, la cual regulaba la constitución y el funcionamiento de dichas sociedades.

Los diputados estimaron necesario dotar a las empresas públicas provinciales de herramientas legales modernas, flexibles y acordes al ordenamiento vigente, garantizando su continuidad operativa, seguridad jurídica, solvencia institucional y capacidad de desarrollo.