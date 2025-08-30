Alerta amarilla por vientos fuertes y máxima de 27 °C en Jujuy

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en varias zonas de la provincia de Jujuy. Las áreas afectadas incluyen la Puna de Susques y las Cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques , donde se prevén vientos del sector noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los niveles más altos.

Para el resto de la provincia, a partir de este sábado 30 de agosto, se esperan vientos provenientes del sector sur con velocidades de entre 35 y 50 km/h, acompañados por ráfagas de hasta 80 km/h. Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones: respetar las señales, adecuar la velocidad máxima permitida y mantener una distancia segura para el frenado.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, las condiciones climáticas serán más benignas. Se prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C, con un cielo parcialmente nublado y sin riesgo de precipitaciones. El día será cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja tomar precauciones ante los vientos más intensos en zonas altas.

De acuerdo al pronóstico extendido, el sábado se presentará con una mínima de 9°C y una máxima que trepará hasta los 28°C, mientras que el domingo las marcas descenderán levemente, con 9°C de mínima y 18°C de máxima.

Este aviso meteorológico busca alertar a la población sobre las condiciones ventosas que podrían generar inconvenientes en ciertas zonas de la provincia, principalmente en áreas de montaña y alta altitud, donde la fuerza del viento puede ser considerable. Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a nuevas actualizaciones y seguir las indicaciones oficiales para garantizar la seguridad vial y personal durante esta jornada.

Qué dice el último pronóstico del SMN sobre las lluvias

Tormentas en el interior del país

Tormenta de Santa Rosa: viernes 29 de agosto por la noche

El SMN anuncia la llegada de lluvias en gran parte del país para el último fin de semana de agosto. Para ser precisa, se espera que las precipitaciones arranquen en la noche de este viernes 29 de agosto en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Tormenta de Santa Rosa: sábado 30 de agosto

Estas se expandirán con el pasar de las horas hacia el norte. Durante la mañana del sábado 30 se espera que las lluvias alcancen a Chubut, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos; sin llegar a la provincia de Jujuy.

En el caso de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las precipitaciones llegarían durante la noche y se esperan tormentas aisladas y ráfagas de viento de hasta casi 60 km/h hasta la mañana del lunes.

Tormenta de Santa Rosa: domingo 31 de agosto

En el caso de las lluvias del domingo, se espera que las tormentas en esta jornada se concentren mayormente en la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Igualmente, lloverá la mayor parte del día en La Pampa, Río Negro, Chubut, San Luis y San Juan.