Martes 26 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Este martes 26 de agosto el Paso de Jama presenta una imagen diferente a la de la semana pasada. Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama.

Frontera. Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto

Frontera. Lunes 25 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia , este viernes 22 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos.

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

¿Qué trámite debo realizar en Aduana con mi vehículo?

Automóviles, bicicletas, motocicletas y camiones son medios de transporte que, para su ingreso o salida de Chile deben ser controlados por Aduanas, como en el caso de cualquier otra mercancía o producto.

Puedes ingresar con tu vehículo con placa patente extranjera por un máximo de 90 días. Una vez en el control aduanero se te pedirá completar el "Formulario Único de Ingreso y Salida de Vehículos".

Dicho Formulario también lo puedes llenar en forma anticipada y online en los siguientes links:

Vehículos con placa patente Argentina

Vehículos con placa patente de Bolivia

Si la placa patente es de otra nacionalidad, el formulario de ingreso está disponible en el respectivo Paso Fronterizo.

Seguro de accidentes personales para vehículos con matrícula extranjera

Todo vehículo con matrícula extranjera que ingrese al país tiene por obligación presentar en el control aduanero un seguro de accidentes personales, que se puede contratar previamente con una de las siguientes compañías aseguradoras chilenas.

Si viajo en bicicleta fuera de Chile, ¿qué trámite debo realizar?

Antes de viajar debes acercarse a Aduanas y solicitar la emisión de la "Declaración de Salida Temporal Efectos de Turistas (DSTET)", formulario que también puedes completar online previamente y será validado en el momento de la salida en el control aduanero correspondiente. Guarda el documento hasta tu regreso al país, dado que es garantía de que la bicicleta fue adquirida antes del viaje en Chile y, por tanto, está liberada del pago de impuestos por internación.