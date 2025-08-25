lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 10:57
Atención.

Tremendo choque entre camiones en la Ruta 52: paso a media calzada

El accidente involucró a dos camiones paraguayos, uno de los cuales perdió su acoplado, que terminó volcado sobre la ruta 52, camino a Chile.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Choque de camiones (1)

Un grave accidente vial alteró el tránsito este jueves en la Ruta Nacional 52, donde se registraron cortes totales momentáneos. Según informaron fuentes policiales y de tránsito, dos camiones de nacionalidad paraguaya colisionaron, provocando que uno de los vehículos perdiera el acoplado, el cual quedó volcado sobre la calzada.

Lee además
Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes por la mañana, se reestablecería el servicio de agua en los barrios afectados
MPA.
Jujuy.

El Ministerio Público de la Acusación inauguró nuevas oficinas en Alto Comedero

El hecho ocurrió en horas de la mañana y generó una interrupción del flujo vehicular. Tras un corte total, informaron que el paso se habilitó a media calzada sentido oeste-este.

Trabajo de los equipos de emergencia

Personal policial, de bomberos y de la Dirección de Tránsito se desplazó hasta el lugar del accidente para asegurar la zona, asistir a los involucrados y coordinar el despeje de la ruta. Hasta el momento no se reportaron personas heridas de gravedad, aunque se realizan las verificaciones correspondientes para descartar lesiones menores.

Se informó que el tránsito se mantiene interrumpido de manera parcial, mientras se realiza el retiro del acoplado y se limpia la calzada. Los conductores fueron alertados para transitar con extrema precaución o buscar rutas alternativas hasta que se restablezca la circulación total.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este martes por la mañana, se reestablecería el servicio de agua en los barrios afectados

El Ministerio Público de la Acusación inauguró nuevas oficinas en Alto Comedero

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Dos nuevas ablaciones en Jujuy que suma 48 procedimientos en 2025

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Lo que se lee ahora
se rompio un acueducto y varios barrios de jujuy estan sin agua: hasta que hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras el empate y qué partidos le quedan

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel