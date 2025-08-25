lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 17:50
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

No es futbolista, sino cantante, pero es ídolo de un equipo de Chile que inauguró su nuevo estadio con él como estrella.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Universidad Católica es uno de los equipos más importantes y populares de Chile y este fin de semana inauguró su nuevo estadio. Y lo hizo no solo con un partido, sino también con un espectáculo que incluyó a un cantante que se crió en Jujuy.

Embed - ADRIAN Y DEBORAH - INAUGURACION CLARO ARENA UC

Con la camiseta del equipo local, el cantante aseguró que es “un sueño cumplido”, ya que es un reconocido fanático de la UC. “Con mi familia somos todos de la Católica, incluyendo las mascotas. Ahora me podré morir tranquilo, porque fui el primero que cantó en el nuevo estadio”, señaló.

“No cualquiera canta antes que Ricky Martin, ¿o no?“, bromeó el cantante, ya que en ese recinto se presentará en breve, y subrayó que se enamoró del club en tiempos de Beto Acosta y Pipo Gorosito, a quienes consideró sus ídolos. “Un beneficio por Dios y todos los chilenos, que los disfruto como mis hermanos”, recalcó.

Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros
Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros

Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros

Adrián Chauque y su biografía

Nació en Bolivia el 2 de julio de 1956 en Tarija. A los 2 años de edad se radicó en Argentina, más precisamente en Jujuy, para luego residir en Buenos Aires. La banda la formó en 1981, y su primer éxito se produjo en 1985.

Su primer disco es editado en 1986 y lleva como título "La conquisté silbando". Llegó a Chile en julio de 1993 presentándose en Calama y más tarde en La Pampilla de Coquimbo. Luego de estas presentaciones terminó radicándose en el país por más de 17 años, convirtiéndose rápidamente en uno de los artistas más queridos del medio.

Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros
Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros

Adrián Chauque, vocalista de Adrián y Los Dados Negros

Durante los años 2004 y 2005 edita 2 álbumes en solitario bajo el nombre artístico de Adrián. A fin de año vuelve a editar otro álbum con Los Dados Negros que lleva por título "El regreso". Tras el Terremoto de 2010 decidió dejar Chile y volver a Argentina.

Se mantiene trabajando, junto a su hija Déborah Chauque, en diversos proyectos discográficos. Habitualmente se presenta en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, entre otros países. El 5 de diciembre de 2023 edita el single "La canchera".

