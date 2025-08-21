Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

La noche que debía definirse el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó en una postal de violencia, caos y descontrol. El estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, escenario histórico de grandes gestas futboleras, quedó marcado por incidentes que obligaron a suspender el encuentro y dejaron una crisis abierta en el plano deportivo, social y político.

Todo comenzó en el primer tiempo, cuando un grupo de hinchas chilenos, ubicados en la tribuna Sur Alta , provocó destrozos dentro de las instalaciones. Según la transmisión televisiva, rompieron baños, arrancaron butacas y hasta incendiaron asientos. Los objetos se transformaron en proyectiles lanzados hacia los hinchas locales de las bandejas inferiores. También se reportó el uso de palos, botellas y bombas de estruendo.

La tensión fue creciendo minuto a minuto. En el inicio del segundo tiempo, los altoparlantes del estadio ordenaron el desalojo de la parcialidad visitante. La policía intervino, pero la situación se desbordó. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el partido cuando varios hinchas saltaron al campo de juego, algunos con heridas visibles producto de los ataques recibidos desde la tribuna.

Incidentes en Independiente - U de Chile

Una cacería dentro del estadio

Cuando parecía que la calma regresaba, el escenario se volvió aún más dramático. Una facción disidente de la barra de Independiente ingresó al sector visitante y atacó a los pocos simpatizantes chilenos que quedaban en el lugar. Los testimonios describieron una verdadera “cacería”: hinchas golpeados, desnudados y cubiertos de sangre. Uno de ellos incluso se tiró desde la tribuna al vacío.

La violencia se trasladó a las inmediaciones del estadio con corridas, detonaciones y enfrentamientos, mientras la suspensión del encuentro se volvía inevitable.

Repercusiones inmediatas

La Universidad de Chile, que ya había recibido un apercibimiento de la Conmebol en julio por conducta indebida de sus hinchas en torneos internacionales, se enfrentó nuevamente a sanciones. “Terrible, es increíble esto. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo”, declaró Daniel Schapira, directivo de la institución trasandina.

En el mismo sentido, agregó: “Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda. Siempre estamos viviendo lo mismo, es desesperante”.

Una hora y media después de la cancelación, más de 300 hinchas de la U fueron trasladados a Puerto Madero y quedaron detenidos para su identificación.

Reacción del gobierno chileno

Desde Santiago, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta oficial de X para pronunciarse sobre lo sucedido: “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La Justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior. Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”.

Por su parte, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, confirmó que “hay un herido grave” entre los simpatizantes visitantes.

Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

El comunicado de CONMEBOL

Horas después, la Conmebol emitió un comunicado oficial: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado. Así mismo, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”.

La entidad continental aclaró que todas las pruebas, videos e informes serán enviados a la Comisión Disciplinaria, que deberá decidir el futuro del cruce y las sanciones correspondientes. Entre las opciones figuran desde la repetición del encuentro hasta la anulación del resultado.