jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 07:09
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

El SMN alertó por viento zonda para algunas zonas de Jujuy, y confirmó la alerta amarilla por 48 horas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa)&nbsp;

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta amarilla por viento zonda para una parte de Jujuy, fenómenos que podrían llegar este jueves y también el viernes, según reporta el organismo que monitorea el clima en toda Argentina.

Lee además
Frío y calor en Jujuy.
Tiempo.

¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas
IES 1 - La Quiaca.
Educación.

Clases virtuales en IES de Abra Pampa y La Quiaca ante alerta por intensos vientos

Según el informe, las zonas que están bajo amenaza de vientos intensos son la de Quebrada y Puna de Jujuy. Por ejemplo, una parte de Rinconada y Susques están en alerta, mientras en el caso de Tumbaya, Tilcara, Valle Grande y Humahuaca, la alerta es por viento zonda.

Qué es la alerta amarilla

El nivel amarillo de alerta, que es por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, abarca a otras provincias cordilleranas como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén.

Alerta por viento zonda
Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa)

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa)

Según el reporte del SMN, fenómenos similares se extenderían para este viernes 22 de agosto casi en las mismas zonas que afectaría el jueves, aunque no se detallan el gran de intensidad que tendrían en su llegada a esas ciudades.

¿Qué es el viento zonda?

Se produce en el Océano Pacífico a barlovento (de dónde sopla el viento) de la cordillera de los Andes. Es decir que asciende un aire húmedo y frío para luego, en la cresta de la montaña, descender, y mientras baja pierde 1° de temperatura cada 100 metros, hasta llegar a la zona afectada ya seco y caliente.

Este viento típico de la zona cordillerana y se presenta entre mayo a noviembre y se origina cuando al Este de la precordillera se establece un centro de baja presión.

Cuando se presenta el Zonda llega con un aumento abrupto en las temperaturas y de la misma manera, cuando termina de soplar, las temperaturas merman de manera repentina. Es un viento sucio causando inconvenientes en la visibilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Jujuy de locos! Esta semana habrá viento norte, mucho calor y heladas

Clases virtuales en IES de Abra Pampa y La Quiaca ante alerta por intensos vientos

Varios colegios suspendieron las clases presenciales por el viento norte: la lista

Fuertes vientos azotaron Jujuy este martes: qué consecuencias hubo

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy jueves 21 de agosto

Lo que se lee ahora
asi estan las rutas en este jueves 21 de agosto: cortes, desvios y hechos viales
Tránsito.

Así están las rutas en este jueves 21 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género
Operativo.

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel