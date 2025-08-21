Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta amarilla por viento zonda para una parte de Jujuy, fenómenos que podrían llegar este jueves y también el viernes, según reporta el organismo que monitorea el clima en toda Argentina.

Según el informe, las zonas que están bajo amenaza de vientos intensos son la de Quebrada y Puna de Jujuy . Por ejemplo, una parte de Rinconada y Susques están en alerta, mientras en el caso de Tumbaya, Tilcara, Valle Grande y Humahuaca, la alerta es por viento zonda.

El nivel amarillo de alerta, que es por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas , abarca a otras provincias cordilleranas como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén.

Alerta por viento zonda Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa)

Según el reporte del SMN, fenómenos similares se extenderían para este viernes 22 de agosto casi en las mismas zonas que afectaría el jueves, aunque no se detallan el gran de intensidad que tendrían en su llegada a esas ciudades.

¿Qué es el viento zonda?

Se produce en el Océano Pacífico a barlovento (de dónde sopla el viento) de la cordillera de los Andes. Es decir que asciende un aire húmedo y frío para luego, en la cresta de la montaña, descender, y mientras baja pierde 1° de temperatura cada 100 metros, hasta llegar a la zona afectada ya seco y caliente.

Este viento típico de la zona cordillerana y se presenta entre mayo a noviembre y se origina cuando al Este de la precordillera se establece un centro de baja presión.

Cuando se presenta el Zonda llega con un aumento abrupto en las temperaturas y de la misma manera, cuando termina de soplar, las temperaturas merman de manera repentina. Es un viento sucio causando inconvenientes en la visibilidad.