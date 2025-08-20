Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Adopción en Jujuy.

El Juzgado Unipersonal de Familia Nº2 de San Salvador de Jujuy, dispuso convocar a todas las personas, familias o parejas interesadas en la adopción de dos niños hermanos de 10 y 4 años. Actualmente, ambos se encuentran bajo cuidado en una institución estatal que atiende sus necesidades.

La niña de 4 años cursa su escolaridad de acuerdo a su edad cronológica, mientras que el niño de 10 años asiste a la escuela formal con adaptación curricular y recibe apoyo en una institución de Educación Especial tres veces por semana.

Campaña para sensibilizar la adopción en Argentina Adopción en Jujuy. Requisitos para la adopción La reglamentación actual permite que se postulen personas solteras, parejas, matrimonios —heterosexuales o igualitarios— estén o no inscriptos en el Registro de Adopción.

Los interesados deben contar con:

Estabilidad emocional y solidez de personalidad.

Disponibilidad de tiempo y condiciones habitacionales básicas.

Situación socioeconómica estable y cobertura de obra social.

Capacidad de brindar afecto, amor, comprensión y cuidados. Desde el Registro subrayan la importancia de que los futuros adoptantes estén dispuestos a mantener la vinculación de los niños con sus otras hermanas y ofrecer un entorno saludable que permita forjar vínculos afectivos estables y reparadores. Cómo postularse Las personas interesadas deben comunicarse con el Registro de Postulantes para Adopción en las oficinas ubicadas en San Martín 1158, oficina 31, San Salvador de Jujuy, al teléfono 0388-4231888 (Interno 882) o por correo electrónico a [email protected].

