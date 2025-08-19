martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 13:29
Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

A través de la elaboración de un informe de Argentinos por la Educación, se conoció que los alumnos de 6to grado de Jujuy prefieren leer libros en su tiempo libre.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
En ese marco, se pudo establecer que Jujuy es la provincia donde los alumnos menos se juntan con amigos en su tiempo libre, ya que prefieren leer libros que no les dieron sus maestras o maestros de la escuela.

Teniendo en cuenta el porcentaje de alumnos que se junta con amigas y amigos en su tiempo libre, por provincia, Jujuy es la que lidera el ranking como la jurisdicción donde menos se vinculan los estudiantes con otros jóvenes.

Asimismo, el informe de Argentinos por la Educación, también establece que Jujuy es una de las provincias donde los alumnos menos ven series, películas o videos en su tiempo libre. Las tres últimas en el listado son: Jujuy, Formosa y Santiago del Estero.

En oposición contraria, los estudiantes jujeños están entre los cinco que más leen libros que no les dieron sus maestras o maestros de la escuela en su tiempo libre. Primeros se encuentran Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y Misiones.

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que se junta con amigas y amigos en su tiempo libre. Por provincia. Fuente: Elaboración de Argentinos por la Educación en base a Aprender 2023.

El 89% de los alumnos de 6to grado dice que utiliza redes sociales en su tiempo libre

Los datos informados por los estudiantes muestran que el 89% de los alumnos de 6to grado utilizan redes sociales en su tiempo libre. Además, el 87% dijo que mira series, películas o videos, el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.

A pesar del tiempo que dedican a las pantallas y a la tecnología, un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre. También, el 81% expresó que se reúne con amigos y amigas.

Por otro lado, sólo el 35% estudia idiomas, y el 46% lee libros fuera del ámbito escolar. En comparación con los datos de 2018, esos porcentajes eran de 37% y 61%, respectivamente, evidenciando una disminución en 2023 en estas actividades.

En el caso de los alumnos de 3er grado, el 91% indicó que mira dibujitos, series y películas, el 80% juega al aire libre, el 42% lee cómics y entre un 22% y un 26% participa en talleres o clases de baile, arte o música.

Gráfico 2. Actividades realizadas por los alumnos de sexto grado en su tiempo libre. En porcentaje. Año 2018. Fuente: Elaboración de Argentinos por la Educación en base a Aprender 2018.

