martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 13:25
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 19 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 19 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 19 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 2565 - 65 El Cazador

Los números ganadores:

  1. 2565

  2. 4305

  3. 5393

  4. 1098

  5. 1503

  6. 2700

  7. 7246

  8. 7590

  9. 9263

  10. 2294

  11. 3666

  12. 7035

  13. 5670

  14. 9853

  15. 0843

  16. 8700

  17. 1143

  18. 6413

  19. 9506

  20. 5041

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 7584 - 84 La Iglesia

Todos los números ganadores

  1. 7584

  2. 8643

  3. 5992

  4. 4320

  5. 7195

  6. 0727

  7. 4100

  8. 4018

  9. 0060

  10. 7230

  11. 4698

  12. 1285

  13. 8456

  14. 1158

  15. 4242

  16. 6979

  17. 3754

  18. 1886

  19. 0674

  20. 9416

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 6212 - 12 El Soldado

Todos los números ganadores:

  1. 6212

  2. 1785

  3. 9410

  4. 5543

  5. 1173

  6. 5045

  7. 1870

  8. 6558

  9. 7065

  10. 9721

  11. 2523

  12. 2866

  13. 6822

  14. 5840

  15. 5351

  16. 7720

  17. 6259

  18. 2021

  19. 3661

  20. 2387

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 18 de agosto

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel