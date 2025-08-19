Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 19 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 19 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Azar Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

A la cabeza: 2565 - 65 El Cazador

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 7584 - 84 La Iglesia

Todos los números ganadores

7584 8643 5992 4320 7195 0727 4100 4018 0060 7230 4698 1285 8456 1158 4242 6979 3754 1886 0674 9416

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 6212 - 12 El Soldado

Todos los números ganadores:

6212 1785 9410 5543 1173 5045 1870 6558 7065 9721 2523 2866 6822 5840 5351 7720 6259 2021 3661 2387

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs