Jujuy será sede del Encuentro Nacional de Educadores en el NOA (Foto ilustrativa)

Jujuy será sede este jueves 22 de agosto del Encuentro Nacional de Educadores del NOA , convocatoria destinada a docentes y directivos de colegios confesionales de esta parte del país, evento que incluirá talleres y conferencias de especialistas.

Educación. En la última década aumentó un 54% la cantidad de docentes egresados y solo 1% la de alumnos

Compromiso. Docentes se capacitaron en Jujuy en prevención del bullying y ciberbullying

Las actividades se realizarán bajo el lema "Educadores, peregrinos de la esperanza" , y son organizadas por el Consejo de Educación Católica y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosa de la Argentina , actividades que se concretarán en el Colegio del Salvador en la calle General Paz 630 en San Salvador de Jujuy.

Durante el jueves habrá una Mesa Panel de 8.30 a 9.30 horas con el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández y Jorge González, Presidente de la Comisión de Educación CEA. También estará presente Adrián Álvarez, Presidente de Consudec y Daniela Ezcurdia, Directora Ejecutiva Adjunta de FAERA.

Jujuy será sede del Encuentro Nacional de Educadores en el NOA (Foto ilustrativa) Jujuy será sede del Encuentro Nacional de Educadores en el NOA (Foto ilustrativa)

En el segundo bloque de conferencias pautada de 10 a 11.30, estará la charla "IA generativa en el aula" a cargo de Ezequiel Forte; luego la conferencia “Ansiedad y depresión en los docentes” a cargo de Eduardo Montoro, y como cierre “Pastoral educativa” con David Brandas y Jorge González.

Ese mismo día pero de 12 a 13.30 horas, se harán las charlas "Burnout en los docentes" con Eduardo Montoro, y "Bullying, cyberbullying y convivencia escolar" con Cristian Expósito, para cerrar con "Neurodivergencia" a cargo de Fernanda Altea.

Las inscripciones están abiertas para quienes deseen participar de un espacio para compartir experiencias, renovar el compromiso educativo y descubrir cómo se puede guiar a los estudiantes en estos tiempos de desafíos especiales.