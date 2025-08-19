Tras una denuncia en El Talar , detectaron que personas ofrecían atención médica , con promoción a través de las redes sociales, en lo que se enmarca como un potencial ejercicio ilegal de la medicina . Eran prestaciones oftalmológicas y odontológicas truchas previo cobro de una suma en efectivo .

País. Examen de residencias médicas: el Ministerio de Salud denunció a los implicados en el fraude

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, confirmó que tras las actuaciones administrativas y legales en la cual intervinieron la Dirección General de Auditoría y Control del Ministerio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad, lograron corroborar la irregular situación .

Luego realizaron un operativo en el que se decomisó instrumental, equipamiento, recetarios y sellos de personal. “Estaba dando prestaciones oftalmológicas y odontológicas truchas, sin ningún profesional a cargo, donde le cobraban a la gente y se establecía una especie de comercio con la necesidad de los que menos tienen”, explicó el Ministro.

El responsable de la cartera sanitaria confirmó que s e efectuaron las denuncias penales correspondientes , causa en la cual ya tomaron intervención también las instituciones que rigen sobre la matriculación de los profesionales de la salud, el Consejo Médico de Jujuy y el Colegio de Ópticos.

Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante

“Pedimos a la comunidad prestar especial atención a los medios oficiales de difusión del Ministerio de Salud y de las entidades profesionales sobre atenciones, servicios, operativos o campañas, los que siempre se cumplen en espacios debidamente habilitados e identificados”, remarcó el director General de Auditoría y Control de la cartera sanitaria, Ricardo Ruiz. “En el caso del sistema público, todos los servicios son completamente gratuitos”.

Cómo saber si un médico está registrado, inhabilitado o sancionado

El Buscador Nacional de Profesionales de la Salud es una herramienta que busca que los ciudadanos accedan a los datos de matriculación y habilitación del profesional médico que los atiende, para evitar caer en manos de personas sin título habilitante.

Allí podrán conocer las jurisdicciones en las que se encuentra habilitado y, en caso de contar con sanciones judiciales o bien disciplinarias emitidas por ente regulador de la profesión, observar si las matrículas están inhabilitadas a nivel federal.

Cómo saber si un médico está registrado, habilitado o sancionado (Foto ilustrativa) Cómo saber si un médico está registrado, habilitado o sancionado (Foto ilustrativa)

Los datos que brinda el buscador son provistos por los Ministerios y Colegios de todo el país a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), herramienta que garantiza que los pacientes hagan una elección con información segura y transparente del profesional, garantizando la calidad de la atención.

Las búsquedas pueden realizarse por número de documento, por matrícula o por nombre y apellido del profesional. El buscador indica si el profesional está habilitado para ejercer y en caso de no estarlo indica además si la inhabilitación es temporal o permanente.

Cómo acceder a la Buscador Nacional de Profesionales de la Salud

Primero se debe ingresar a la página del Ministerio de Salud de la Nación, www.argentina.gob.ar/salud. De allí encontrar el buscador y apretar el botón de ingreso y luego apretar el icono Buscar Profesional de la Salud o Buscador de Establecimientos.

Luego se debe continuar presionando el botón de la solapa REFEPS, ingresar número de matrícula, documento, o nombre y apellido del profesional. El resultado indica si está habilitado o no para ejercer en las distintas jurisdicciones.