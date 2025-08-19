martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 16:53
Ramal.

Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante

Personas sin título habilitante realizaban atenciones medicas en oftalmológicas y odontológicas en una localidad del Ramal.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detectaron apersonas que ofrecían atención médica sin título habilitante (Foto ilustrativa)

Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante (Foto ilustrativa)

Tras una denuncia en El Talar, detectaron que personas ofrecían atención médica, con promoción a través de las redes sociales, en lo que se enmarca como un potencial ejercicio ilegal de la medicina. Eran prestaciones oftalmológicas y odontológicas truchas previo cobro de una suma en efectivo.

Lee además
Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias
Investigación.

Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias médicas
Foto archivo.
País.

Examen de residencias médicas: el Ministerio de Salud denunció a los implicados en el fraude

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, confirmó que tras las actuaciones administrativas y legales en la cual intervinieron la Dirección General de Auditoría y Control del Ministerio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad, lograron corroborar la irregular situación.

Luego realizaron un operativo en el que se decomisó instrumental, equipamiento, recetarios y sellos de personal. “Estaba dando prestaciones oftalmológicas y odontológicas truchas, sin ningún profesional a cargo, donde le cobraban a la gente y se establecía una especie de comercio con la necesidad de los que menos tienen”, explicó el Ministro.

El responsable de la cartera sanitaria confirmó que se efectuaron las denuncias penales correspondientes, causa en la cual ya tomaron intervención también las instituciones que rigen sobre la matriculación de los profesionales de la salud, el Consejo Médico de Jujuy y el Colegio de Ópticos.

Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante
Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante

Detectaron a personas que ofrecían atención médica sin título habilitante

“Pedimos a la comunidad prestar especial atención a los medios oficiales de difusión del Ministerio de Salud y de las entidades profesionales sobre atenciones, servicios, operativos o campañas, los que siempre se cumplen en espacios debidamente habilitados e identificados”, remarcó el director General de Auditoría y Control de la cartera sanitaria, Ricardo Ruiz. “En el caso del sistema público, todos los servicios son completamente gratuitos”.

Cómo saber si un médico está registrado, inhabilitado o sancionado

El Buscador Nacional de Profesionales de la Salud es una herramienta que busca que los ciudadanos accedan a los datos de matriculación y habilitación del profesional médico que los atiende, para evitar caer en manos de personas sin título habilitante.

Allí podrán conocer las jurisdicciones en las que se encuentra habilitado y, en caso de contar con sanciones judiciales o bien disciplinarias emitidas por ente regulador de la profesión, observar si las matrículas están inhabilitadas a nivel federal.

Cómo saber si un médico está registrado, habilitado o sancionado (Foto ilustrativa)
Cómo saber si un médico está registrado, habilitado o sancionado (Foto ilustrativa)

Cómo saber si un médico está registrado, habilitado o sancionado (Foto ilustrativa)

Los datos que brinda el buscador son provistos por los Ministerios y Colegios de todo el país a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), herramienta que garantiza que los pacientes hagan una elección con información segura y transparente del profesional, garantizando la calidad de la atención.

Las búsquedas pueden realizarse por número de documento, por matrícula o por nombre y apellido del profesional. El buscador indica si el profesional está habilitado para ejercer y en caso de no estarlo indica además si la inhabilitación es temporal o permanente.

Cómo acceder a la Buscador Nacional de Profesionales de la Salud

Primero se debe ingresar a la página del Ministerio de Salud de la Nación, www.argentina.gob.ar/salud. De allí encontrar el buscador y apretar el botón de ingreso y luego apretar el icono Buscar Profesional de la Salud o Buscador de Establecimientos.

Luego se debe continuar presionando el botón de la solapa REFEPS, ingresar número de matrícula, documento, o nombre y apellido del profesional. El resultado indica si está habilitado o no para ejercer en las distintas jurisdicciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias médicas

Examen de residencias médicas: el Ministerio de Salud denunció a los implicados en el fraude

Examen de residencias: el médico acusado de usar anteojos inteligentes sacó 63 puntos en la revalidación

Cómo serán los exámenes para las residencias médicas en 2026: los cambios

Cómo sacar las entradas anticipadas para Los Hornitos 2025

Lo que se lee ahora
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel