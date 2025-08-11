Cómo serán los exámenes para las residencias médicas en 2026: los cambios

Examen Único de Residencias Médicas (imagen ilustrativa).

Durante mucho tiempo, Argentina contó con un examen único nacional para el ingreso a las residencias médicas, organizado y financiado por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, tras detectarse irregularidades y hechos de fraude en las pruebas más recientes, el panorama cambió de forma significativa.

Cómo será el examen de residencias médicas a partir del 2026 En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezada por el ministro Mario Lugones, se decidió que a partir de 2026 las provincias serán las encargadas de organizar, tomar y financiar los solicitudes de ingreso a las residencias médicas en sus territorios. Esta decisión enfatiza que "la salud es jurisdiccional, los solicitudes también tienen que ser jurisdiccionales", señaló Lugones.

Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias ¿Qué implica esta nueva organización? Cada provincia planificará sus procesos de selección para las residencias médicas de acuerdo con sus propias características demográficas, epidemiológicas y sanitarias. Esto permitirá que la formación profesional se adapte mejor a las demandas locales en términos de especialización y distribución de médicos.

Este cambio pone fin a la financiación nacional de las becas para residencias y la organización centralizada de las pruebas, fortaleciendo la autonomía de las jurisdicciones en materia de formación médica especializada.

Cómo es el sistema del Gobierno para evaluar los exámenes de residentes acusados de fraude y quiénes no deberán rendir. Qué sucedió con los exámenes nacionales El mandato surge luego de una polémica en torno al Examen Único de Residencias Médicas aplicado en 2025, en el que se detectan irregularidades significativas, incluyendo patrones sospechosos en los puntajes y sospechas de fraude, especialmente entre egresados extranjeros y ciertas universidades. En respuesta, se implementaron nuevas instancias de evaluación para garantizar la transparencia y equidad en la selección de residentes, pero la solución definitiva fue descentralizar el examen. La nueva medida Con esta medida, se espera que los futuros médicos atiendan mejores las realidades locales y que cada provincia pueda gestionar su propia oferta formativa en residencias médicas, priorizando las especialidades más requeridas en su territorio. Algunas provincias ya se preparan para organizar sus solicitudes desde 2026, adelantando cronogramas y adecuando reglamentaciones internas para asegurar una transición ordenada.

