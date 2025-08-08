Ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación

Este mediodía, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó un hecho inédito: los 117 médicos que rindieron ayer el nuevo Examen Único de Residencias fueron desaprobados. Ninguno logró revalidar su calificación en la segunda instancia .

Anuncio. Examen de residencias: de los 268 sospechosos, 141 médicos tendrán que volver a rendir

La evaluación se llevó a cabo en el Palacio Libertad y estuvo dirigida a los aspirantes que habían rendido por primera vez el pasado 1 de julio. En esa ocasión, los resultados quedaron bajo sospecha de fraude, lo que motivó al Ministerio de Salud a convocar una nueva prueba.

El Examen Único de Residencias médicas en Argentina atravesó ayer una jornada clave. De los 141 postulantes, la mayoría extranjeros, fueron convocados a rendir una nueva evaluación en el Palacio Libertad bajo estrictas medidas de control 117 , tras detectarse posible fraude en la primera prueba realizada el 1 de julio en Parque Roca.

En una publicación en X, el ministro de Salud Mario Lugones destacó ayer: “ Hoy rindieron 117 de los 141 aspirantes a residencias médicas para validar sus notas. De este total, 109 son extranjeros. Desde el Ministerio de Salud priorizamos el mérito: ante los resultados irregulares, tienen que revalidar su nota y demostrar su formación".

“Detrás de cada médico hay pacientes que merecen atención segura y de calidad. Defender el mérito es cuidar la salud de los argentinos, escribió el ministro.

Manuel Adorni - residencias médicas "De los 117 aspirantes que se presentaron, ninguno pudo revalidar su nota. En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que se va a conocer el día de hoy, es absolutamente escandalosa"

Segundo examen para residencias medicas

Del total de convocados, 109 son extranjeros. Todos debían presentarse nuevamente para confirmar o mejorar sus calificaciones previas, pero los puntajes obtenidos en esta segunda evaluación estuvieron muy por debajo de los originales.

“Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. El funcionario calificó la diferencia entre ambos resultados como “absolutamente escandalosa”.

El vocero señaló que los resultados oficiales del nuevo examen estarán disponibles en las próximas horas en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación, para consulta pública.

Este caso generó un fuerte impacto en el ámbito sanitario, ya que el Examen Único de Residencias es la puerta de ingreso al sistema de formación médica en hospitales y centros de salud del país. La magnitud de la diferencia entre ambas instancias refuerza las sospechas sobre el desarrollo de la primera prueba.

Con este resultado, el futuro de los 117 aspirantes queda en suspenso, a la espera de definiciones por parte de las autoridades sanitarias.