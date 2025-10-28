San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

Este jueves 30 de octubre se hará una jornada en el marco del programa turístico “San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos ”, un circuito guiado de relatos especiales de una ciudad con historias atrapantes.

Gabriela Canoniero es la Directora de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y explicó que “vamos recorriendo distintos edificios con una historia muy bonita, distintos fantasmas que fuimos más que nada averiguando, no solamente de archivos, sino relatos de los moradores”.

“Es un guiado muy lindo, muy interesante. Se comienza en la Estación, todo lo que es Huerto, Casa de Gobierno y terminamos en lo que es la esquina emblemática de la Escuela Normal”, dijo sobre la propuesta ideada por los guías de la Dirección de Turismo.

“Es para tener nuevas propuestas de lo que es la historia de la ciudad”, dijo Canoniero, y recalcó las recorridas guiadas diarias que hacen a las 10 y 17 horas por el casco histórico, con “todo lo que es historia y la arquitectura” de la ciudad.

“También hay otra propuesta que no largamos todavía, como recorrer la historia del Xibi Xibi”, dijo y explicó que buscan que este tipo de recorridas se hagan no solo para el turista, sino también para que el propio jujeño conozca más de su tierra. El objetivo es promover el turismo cultural y de misterio en la capital. Será desde las 18 horas con salida desde OIT Paseo de Artesanos de la Vieja Estación de Trenes en la calle Urquiza 410. Es gratuito y con cupos limitados Cómo anotarse en San Salvador de Jujuy Para participar de esta actividad es requisito estar inscripto o inscripta previamente a través del siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/XLRu9GxYWSheEHiHA para garantizar la participación de la recorrida.

