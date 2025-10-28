martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 15:50
Recorrido.

San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

El programa de turismo “San Salvador de Jujuy misterioso: Ruta de fantasmas, leyendas y secretos”, llega con un día especial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

San Salvador de Jujuy misterioso: ruta de fantasmas, leyendas y secretos

Lee además
Guías de turismo de Salta se quejaron que la ley de Jujuy les impide trabajar (Foto ilustrativa)
Gobierno.

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035
Regularán los ruidos molestos en San Salvador de Jujuy.
Concejo Deliberante.

Limitarán los ruidos molestos en San Salvador de Jujuy

Gabriela Canoniero es la Directora de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y explicó que “vamos recorriendo distintos edificios con una historia muy bonita, distintos fantasmas que fuimos más que nada averiguando, no solamente de archivos, sino relatos de los moradores”.

“Es un guiado muy lindo, muy interesante. Se comienza en la Estación, todo lo que es Huerto, Casa de Gobierno y terminamos en lo que es la esquina emblemática de la Escuela Normal”, dijo sobre la propuesta ideada por los guías de la Dirección de Turismo.

Es para tener nuevas propuestas de lo que es la historia de la ciudad”, dijo Canoniero, y recalcó las recorridas guiadas diarias que hacen a las 10 y 17 horas por el casco histórico, con “todo lo que es historia y la arquitectura” de la ciudad.

“También hay otra propuesta que no largamos todavía, como recorrer la historia del Xibi Xibi, dijo y explicó que buscan que este tipo de recorridas se hagan no solo para el turista, sino también para que el propio jujeño conozca más de su tierra.

El objetivo es promover el turismo cultural y de misterio en la capital. Será desde las 18 horas con salida desde OIT Paseo de Artesanos de la Vieja Estación de Trenes en la calle Urquiza 410. Es gratuito y con cupos limitados

Cómo anotarse en San Salvador de Jujuy

Para participar de esta actividad es requisito estar inscripto o inscripta previamente a través del siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/XLRu9GxYWSheEHiHA para garantizar la participación de la recorrida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Limitarán los ruidos molestos en San Salvador de Jujuy

Detienen a dos jóvenes por venta de drogas en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Un policía motorizado perdió el control, cayó en Ruta 9 y está fuera de peligro

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: inscriben para vender en los cementerios

Lo que se lee ahora
el gobierno de jujuy ofreceria un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de ano
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.
Sociedad.

Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Licencia de conducir.  video
Trámites.

Licencia de conducir: los cambios a partir de la modificación en la Ley Nacional de Tránsito

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel