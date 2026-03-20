Cómo funcionarán los servicios el 23 y 24 de marzo en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la modalidad de prestación de servicios durante el lunes 23, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Habrá esquemas especiales en transporte, recolección de residuos y atención en mercados.
Desde la Secretaría de Servicios Públicos detallaron que el transporte urbano funcionará con unidades reducidas en ambas jornadas, mientras que los ascensores urbanos operarán de 08:00 a 20:00. En cuanto al estacionamiento tarifado, el lunes será normal y el martes no habrá servicio.
Servicios municipales para el lunes 23 de marzo, día no laborable
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Transporte alternativo: Tarifa 1
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Transporte urbano: unidades reducidas
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Ascensores urbanos: 08:00 a 20:00
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Estacionamiento tarifado: normal
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Recolección domiciliaria: normal
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Limpieza y barrido: reducido
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Microbasurales: normal
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Mercados municipales: atención normal
Servicios municipales para el Martes 24 de marzo, feriado nacional
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Transporte alternativo: Tarifa 2
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Transporte urbano: unidades reducidas
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Ascensores urbanos: 08:00 a 20:00
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Estacionamiento tarifado: sin servicio
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Recolección domiciliaria (municipal): sin servicio
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Limpieza y barrido: normal
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Microbasurales: normal
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Mercados municipales: 07:00 a 13:00
En cuanto al servicio prestado por la empresa LIMSA S.A., el lunes 23 por la noche no habrá barrido mecánico, aunque se mantendrá la recolección domiciliaria y de contenedores. El martes 24, el turno mañana tendrá barrido normal en microcentro y terminal, recolección domiciliaria, comercial y de patógenos con normalidad, mientras que no habrá recolección de malezas y escombros. El turno noche funcionará con normalidad.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos respetar los días y horarios para la disposición de residuos, con el objetivo de mantener la limpieza de la ciudad. Ante consultas, se encuentra disponible la línea 388-3131807.
Finalmente, se informó que los cementerios municipales atenderán en sus horarios habituales y que todas las actividades comerciales retomarán su funcionamiento normal el miércoles 25 de marzo.
Calendario de feriados 2026 en Argentina
El año 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. Este esquema organiza la actividad económica y administrativa en todo el territorio nacional.
Feriados inamovibles
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1 de enero: Año Nuevo
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16 y 17 de febrero: Carnaval
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24 de marzo: Día de la Memoria
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2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
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3 de abril: Viernes Santo
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1 de mayo: Día del Trabajador
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25 de mayo: Revolución de Mayo
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20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
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9 de julio: Día de la Independencia
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8 de diciembre: Inmaculada Concepción
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25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
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17 de junio: Martín Miguel de Güemes
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17 de agosto: José de San Martín
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12 de octubre: Diversidad Cultural
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24 de noviembre: Soberanía Nacional
Días no laborables
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23 de marzo
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10 de julio
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7 de diciembre
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